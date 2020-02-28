الصّين: إيقاف لعبة لـ"تطوير فيروسات" ونشرها في العالم

أوقف متجر تطبيقات "آبل" لعبة شعبيّة تتيح للاعبيها ابتكار فيروسات ونشرها في أنحاء العالم، وسحبها من متجره لمستخدميه في الصّين، وذلك بأمر من هيئة مراقبة الإنترنت بإزالتها لمحتواها "غير القانوني".

وأكّدت شركة "نديميك" التي تتخذ في المملكة المتحدة مقرا لها، وهي الشركة المطوّرة للّعبة،أن المستخدمين المقيمين في الصين لم يتمكنوا من تنزيل "بليغ إنك"، فيما تحارب البلاد وباء حقيقيا؛ وأضافت أنه ليس من الواضح إذا كان القرار مرتبطا بتفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين للمرة الاولى في كانون الأول/ ديسمبر.

We’re really sad to announce that Plague Inc. has been removed from the China App Store. This is completely out of our control and we are working to find a way to bring the game back to our players in China. Our statement here: https://t.co/oYkHHkMbgw pic.twitter.com/5wQ93NsCKw — Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) February 27, 2020

وقتل هذا الوباء أكثر من 2700 شخص وأصاب 79 ألف شخص إلى حد الآن في البر الصيني (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)؛ وفي حين أن عدد الحالات الجديدة في الصين آخذ في الانخفاض، تتزايد الإصابات عبر العالم.

وأوضحت الشركة أنّ "لدينا قدر كبير من الاحترام للاعبينا الصينيين وشعرنا بحزن عميق لمعرفة أنهم لم يعودوا قادرين على ممارسة لعبة ‘بليغ إنك‘". وأشارت إلى أنها تحاول التواصل مع إدارة الهيئة "لفهم مخاوفها والعمل معها على إيجاد حل مناسب".

وأطلقت لعبة "بليغ إنك" في العام 2012 ويلعبها أكثر من 130 مليون شخص، وفقا لـ"نديميك". ولجأ اللاعبون إلى منصة "ويبو" المشابهة لـ"تويتر" في الصين لانتقاد قرار سحب اللعبة.

وكتب أحد المستخدمين "أنا ألعب ‘بليغ إنك‘ منذ وقت طويل، وأنا غاضب جدا! لقد علّمتنا غسل أيدينا بشكل متكرر وحماية أنفسنا... بصراحة، تعلّمت الكثير عن الأمراض المعدية من هذه اللعبة".