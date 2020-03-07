"الحرية لفلسطين".. تغريدة اخترقت حساب بينيت

اخترق قراصنة بين ليلة الجمعة والسبت، حساب وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على موقع "تويتر"، ونشر المخترقون على الحساب من خلال تغريدة، صورة لعلم فلسطين وكتبوا عليها "الحرية لفلسطين".

وفي تغريدة أخرى رفعوا صورة لعلم تركيا وأرفقوا معها جزءًا من النشيد الوطني التركي. ولم تتضح بعد هوية المخترقين، كما ولم يُعلم إذا التغريدات حُذفت على يد طاقم الوزير أم من موقع تويتر هو من حذفها.

وادعت مصادر في الصحافة الإسرائيلية، أن الاختراق يظهر عطل فني لم يُتدارك أمره، وكان يمكن أن يكون مضمون التغريدات مختلفًا وأكثر حدة، والذي من شأنه أن يوتّر الأوضاع.

ولقي الاختراق بعض المنشورات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت الشابة نور شحادة على حسابها في موقع "تويتر"، موجّهة رسالة لبينيت "كنت خلّيها للصورة لعلّك تكتسب شوية كرامة، اختراقوا حساب وزير حرب الاحتلال نفتالي بينيت قبل قليل وغرّدوا بصورة علم #فلسطين".