  2. ميديا
  3. ميديا

ترامب يعيد نشر محتوى مفبرك على "فيسبوك" و"تويتر"

تاريخ النشر: 10/03/2020 - 13:35

ترامب يعيد نشر محتوى مفبرك على "فيسبوك" و"تويتر"
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

وضع موقعا "فيسبوك" و"تويتر" علامات تشير إلى محتوى تم التلاعب فيه على مقطع فيديو أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مشاركته ويظهر فيه منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وقال ناطق باسم "فيسبوك" إن "قسم تقصي الحقائق صنّف هذا الفيديو بأنه خاطئ جزئيًا، لذلك نحن نعمل على الحد من نشره ومشاركته كما أضفنا علامات تحذيرية للأشخاص الذين يشاهدونه أو يحاولون مشاركته أو شاركوه"، مضيفًا أنه "كما أعلنّا العام الماضي، ينطبق الأمر نفسه على السياسيين في حال مشاركتهم الفيديو بعد التحقق من محتواه".

وأعلن "تويتر" الذي يستخدمه ترامب كثيرًا لنشر رسائله السياسية، أنه بدأ في الخامس من آذار/مارس فرض سياسة ضد المحتويات التي تم التلاعب بها، بما في ذلك محتويات السياسيين، وشكلت هذه الخطوات أرضية جديدة لمنصات التواصل الاجتماعي في التعامل مع مسألة التضليل الإعلامي في السياسة.

وظهر في الفيديو الذي نشره المسؤول عن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، مقطع من خطاب بايدن الذي ألقاه خلال مهرجان انتخابي في ولاية ميزوري، وهو يقول أمام الحشود "لا يمكننا سوى إعادة انتخاب دونالد ترامب حتما"، لكن تبيّن لاحقًا أن المقطع مُجتزأ، وأن ما قاله بايدن في سياق حديثه عن ضرورة توحيد صفوف الحزب بعد الانتخابات التمهيدية، كان "سنعيد انتخاب دونالد ترامب حتمًا إذا بقينا متخاصمين في ما بيننا".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#جو بايدن
#دونالد ترامب
#الولايات المتحدة
#فيسبوك
#تويتر
#محتوى تم التلاعب به

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"الحرية لفلسطين".. تغريدة اخترقت حساب بينيت
"الحرية لفلسطين".. تغريدة اخترقت حساب بينيت

2020-03-07

فيسبوك يزيل إعلانًا انتخابيًا لدونالد ترامب
فيسبوك يزيل إعلانًا انتخابيًا لدونالد ترامب

2020-03-06

#نبض_الشبكة: تفاعل فلسطيني بشأن قرارات الوقاية من كورونا
#نبض_الشبكة: تفاعل فلسطيني بشأن قرارات الوقاية من كورونا

2020-03-05

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 50

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 50

2020-03-09
ما علاقة التدخين بفيروس كورونا؟

ما علاقة التدخين بفيروس كورونا؟

2020-03-09
كورونا: 24 إصابة في بيت لحم وتسجيل أول حالة في طولكرم

كورونا: 24 إصابة في بيت لحم وتسجيل أول حالة في طولكرم

2020-03-09
غانتس يتوجه رسميا لمركبات

غانتس يتوجه رسميا لمركبات "المشتركة".. باستثناء التجمع

2020-03-09
برلماني إيراني: فيروس آخر مجهول غير كورونا ينتشر في البلاد 

برلماني إيراني: فيروس آخر مجهول غير كورونا ينتشر في البلاد 

2020-03-09