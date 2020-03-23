كورونا يصيب 19 صحافيا يعملون في هيئة الإذاعة الإيرانية

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB)، اليوم الإثنين، عن إصابة 19 مراسلا ومصورا من طواقمها، بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس وكالة أنباء هيئة (IRIB)، مهرداد سيد مهدي في تغريدة على "تويتر" اليوم الإثنين، إصابة عدد من العاملين في المؤسسة بفيروس كورونا.

وأشاد مهدي بجهود صحافيي الهيئة في تغطية التطورات بشأن كورونا، وتواجدهم في الصفوف الأولى، مشيرا إلى أنهم سبق وأن عملوا في أماكن عديدة تتسم بالخطورة، وأوضح أن 19 من مراسلي ومصوري هيئة الإذاعة والتلفزيون قد تعرضوا للإصابة بالفيروس، وتمنى لهم الشفاء العاجل.

وأعلنت إيران اليوم الإثنين ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 1812، إثر تسجيل 127 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23 ألفا و49 حالة.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 350 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 15 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 100 ألف.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأحد، عن 129 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ما يرفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 1685 في إيران، إحدى الدول الأكثر تأثرًا بالمرض إلى جانب إيطاليا والصين وإسبانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، أمس الأحد إن "أكثر من 1028 إصابة جديدة سُجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة". وفي المجمل، ثبُتت إصابة 21638 شخصًا بهذا الالتهاب الرئوي في إيران، وفق جهانبور.