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الخليل: الشرطة الفلسطينية تعتقل صحافي بتهمة بث الذعر والخوف

تاريخ النشر: 27/03/2020 - 17:14

الخليل: الشرطة الفلسطينية تعتقل صحافي بتهمة بث الذعر والخوف
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

قبضت الشرطة الفلسطينية فجر اليوم، الجمعة، على صحافي قام بنشر فيديو مصور بالبث المباشر تحدث فيه عن فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا بـ"كوفيد-19"، بطريقة تسببت بنشر الرعب والخوف لدى المواطنين في الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه "منذ الإعلان عن بدأ حالة الطوارئ في البلاد باشرت وحدة الجرائم الإلكترونية متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، لضبط أي حالات مخالفة واخبار كاذبة تتسبب بنشر الهلع والخوف والبلبلة لدى المواطنين، بناء على ذلك تمكنت المباحث العامة بشرطة الخليل فجر اليوم من القبض على صحافي لقيامه بنشر فيديو مصور بالبث المباشر عبر اثير اذاعة محلية ومواقع التواصل الاجتماعي بث الرعب والخوف والهلع بين المواطنين".

وأضاف ارزيقات بأنه تم توقيفه لحين إحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

ودعا ارزيقات كافة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استيقاء المعلومات من الجهات الرسمية قبل نشرها وذلك لنقل الصورة صحيحة للمواطن بعيدا عن التهويل.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية بلغ مجمل الإصابات بفيروس "كورونا" في الضفة 91، بينها حالة وفاة وحيدة، بينما تماثل للشفاء 17 مصابا.


#فيروس كورونا
#الخليل
#صحافي

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