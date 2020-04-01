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60 صحيفة أستراليّة توقفت عن الصدور ورقيًا إثر كورونا

تاريخ النشر: 01/04/2020 - 14:01

60 صحيفة أستراليّة توقفت عن الصدور ورقيًا إثر كورونا
الصحف الورقية غير متوفرة في أحد شوارع واشنطن (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلنت مجموعة "نيوز كورب" الإعلامية التي يملكها روبرت موردوك أنها ستوقف صدور 60 صحيفة محلية أسترالية بنسخة ورقية، مع تلقي القطاع المأزوم، ضربةً جديدة بتراجع إيرادات الإعلانات جراء وباء كورونا.

وقالت المجموعة إن "الصحف في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينز لاند وأستراليا الجنوبية ستتوقف عن الصدور بنسخة مطبوعة وستنتقل إلى الرقمي".

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في أستراليا مايكل ميلر "إننا لم نتخذ القرار بخفة. لقد تسببت أزمة فيروس كورونا بضغوطات اقتصادية غير مسبوقة ونحن نبذل قصارى جهدنا للمحافظة على أكبر عدد ممكن من الوظائف".

متابعًا أنه "أرغمنا على تعليق النسخ المطبوعة بسبب التراجع السريع في إيرادات الإعلانات إثر القيود المفروضة على المزادات العقارية وإغلاق قاعات الاحتفالات والمطاعم بسبب الفيروس".

وبدأت مجموعات إعلامية أسترالية عدة الانتقال إلى النسخ الالكترونية قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، وقد ازداد عددها جرّاء الأزمة. وحاليًا يوجد ميل عالمي في الاتجاه نفسه.

وأعلنت أكبر مجموعة ناشرة للصحف الأميركية "غانيت" أمس الإثنين، أنها "ستعطي إجازات غير محددة لموظفيها وتحسم من أجورهم".

وانخفضت عائدات الصحف بسبب تراجع عدد القراء وبروز "غوغل" و"فيسبوك" كطرفين أساسيين في مجال الإعلانات.


#الصحافة الورقية
#كورونا
#فيروس
#وباء
#الصحف الالكترونية

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