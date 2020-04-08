أضخم تبرع لمكافحة كورونا: مؤسس "تويتر" يتبرع بمليار دولار

أعلن المدير التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاك دورسي، أمس الثلاثاء، تبرعه بمليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها، دورسي، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

Why the transparency? It’s important to show my work so I and others can learn. I’ve discovered and funded ($40mm) many orgs with proven impact and efficiency in the past, mostly anonymously. Going forward, all grants will be public. Suggestions welcome. Drop your cash app ;) — jack (@jack) April 7, 2020

وقال دورسي في سلسلة تغريدات إنّه سيحوّل رأس ماله من الأسهم في شركة "سكوير" المتخصّصة في المدفوعات الرقمية إلى مؤسسته الخيرية "ستارت سمول"، مشيرًا إلى أنّ قيمة هذه الأسهم تبلغ مليار دولار وتناهز 28% من إجمالي ثروته.

وأضاف "لماذا الآن؟ لأنّ الاحتياجات أصبحت ملحّة بصورة متزايدة، وأريد أن أرى التأثير خلال حياتي"، معربًا عن أمله في "أن يكون هذا مصدر إلهام للآخرين للقيام بشيء مماثل. الحياة قصيرة جداً، لذلك دعونا نفعل كلّ ما في وسعنا اليوم لمساعدة الناس الآن".

Why now? The needs are increasingly urgent, and I want to see the impact in my lifetime. I hope this inspires others to do something similar. Life is too short, so let’s do everything we can today to help people now. — jack (@jack) April 7, 2020

ودورسي الذي قدّرت مجلة فوربس ثروته بنحو 3,3 مليار دولار، أشار إلى أنّه بعد انتهاء الوباء، سيتم تحويل الأموال المتبقّية لتعزيز الصحّة وتعليم الفتيات والمداخيل.

وهذا على الأرجح أضخم تبرّع من فرد واحد للجهود الرامية لمكافحة وباء كوفيد-19 وتداعياته المدمرّة سواء في الولايات المتحدة أو العالم بأسره.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و419 ألفا، توفي منهم أكثر من 81 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 301 ألف، بحسب موقع "Worldometer".