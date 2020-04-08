  2. ميديا
  3. ميديا

أضخم تبرع لمكافحة كورونا: مؤسس "تويتر" يتبرع بمليار دولار

تاريخ النشر: 08/04/2020 - 09:34

أضخم تبرع لمكافحة كورونا: مؤسس "تويتر" يتبرع بمليار دولار
المدير التنفيذي لـ"تويتر"، جاك دورسي (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن المدير التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاك دورسي، أمس الثلاثاء، تبرعه بمليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها، دورسي، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وقال دورسي في سلسلة تغريدات إنّه سيحوّل رأس ماله من الأسهم في شركة "سكوير" المتخصّصة في المدفوعات الرقمية إلى مؤسسته الخيرية "ستارت سمول"، مشيرًا إلى أنّ قيمة هذه الأسهم تبلغ مليار دولار وتناهز 28% من إجمالي ثروته.

وأضاف "لماذا الآن؟ لأنّ الاحتياجات أصبحت ملحّة بصورة متزايدة، وأريد أن أرى التأثير خلال حياتي"، معربًا عن أمله في "أن يكون هذا مصدر إلهام للآخرين للقيام بشيء مماثل. الحياة قصيرة جداً، لذلك دعونا نفعل كلّ ما في وسعنا اليوم لمساعدة الناس الآن".

ودورسي الذي قدّرت مجلة فوربس ثروته بنحو 3,3 مليار دولار، أشار إلى أنّه بعد انتهاء الوباء، سيتم تحويل الأموال المتبقّية لتعزيز الصحّة وتعليم الفتيات والمداخيل.

وهذا على الأرجح أضخم تبرّع من فرد واحد للجهود الرامية لمكافحة وباء كوفيد-19 وتداعياته المدمرّة سواء في الولايات المتحدة أو العالم بأسره.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و419 ألفا، توفي منهم أكثر من 81 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 301 ألف، بحسب موقع "Worldometer".


#تويتر
#جاك دورسي
#مليار دولار
#فيروس كورونا
#كورونا

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نشرة أخبار "عرب 48" المصورة: آخر مُستجدات كورونا في البلاد
نشرة أخبار "عرب 48" المصورة: آخر مُستجدات كورونا في البلاد

2020-04-07

"واتساب" يقيد إعادة توجيه الرسائل بهدف الحد من انتشار المعلومات المزيفة
"واتساب" يقيد إعادة توجيه الرسائل بهدف الحد من انتشار المعلومات المزيفة

2020-04-07

نشرة أخبار عرب ٤٨ المصورة: أم الفحم تتصدر الإصابات بكورونا لدى العرب
نشرة أخبار عرب ٤٨ المصورة: أم الفحم تتصدر الإصابات بكورونا لدى العرب

2020-04-06

الأكثر قراءة

إغلاق كامل في البلاد بدءا من مساء الثلاثاء حتى صباح الجمعة

إغلاق كامل في البلاد بدءا من مساء الثلاثاء حتى صباح الجمعة

2020-04-07
الصحة الإسرائيلية: 65 حالة وفاة و9248 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 65 حالة وفاة و9248 إصابة بكورونا

2020-04-07
قبل الإغلاق الشامل: 9006 إصابة بكورونا وحصيلة الوفيات ترتفع لـ60

قبل الإغلاق الشامل: 9006 إصابة بكورونا وحصيلة الوفيات ترتفع لـ60

2020-04-07
المصادقة على تقييدات جديدة شديدة.. كيف ستتأثر البلدات العربية؟

المصادقة على تقييدات جديدة شديدة.. كيف ستتأثر البلدات العربية؟

2020-04-07
هيلين بوليك... إمّا الغناء وإمّا الموت

هيلين بوليك... إمّا الغناء وإمّا الموت

2020-04-07