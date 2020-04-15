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موجز "أخبار عرب 48": قلق من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلدات العربية

تاريخ النشر: 15/04/2020 - 22:15

موجز "أخبار عرب 48": قلق من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلدات العربية
عرب ٤٨

يستعرض الزميل أنس موسى أبرز عناوين اليوم الأربعاء في موجز "أخبار عرب 48"، وذلك في خدمة صحافية مرئية تجريبية، وهي نشرة أخبار موجزة أطلقها موقع "عرب 48" لمتابعة التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا، وتحديدًا في المجتمع العربي.


ويسعى "عرب 48" من خلال هذه الخدمة الصحافية التجريبية إلى تقديم معلومات دقيقة ومؤكدة بشأن انتشار فيروس كورونا، في ظل انتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة، خصوصًا بما يتعلق بالإصابات في البلدات العربية.


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من عرب 48

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