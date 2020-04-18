"فيسبوك" سيحذّر متداولي المعلومات المضللة حول كورونا

قرر موقع "فيسبوك"، الخميس الماضي، تنبيه المتفاعلين مع المعلومات المضللة حول وباء كورونا المستجد، في محاولة للحد من تناقل الأخبار الكاذبة التي تنشر الهلع.

وأوضح "فيسبوك" أن إشعار التنبيه سيظهر في الصفحة الرئيسية، ويزوّد المستخدمين بمعلومات دقيقة من مصادر رسمية مثل "منظمة الصحة العالمية"، مضيفًا أن الرسائل ستصل إلى كل من يعلق، أو يعجب، أو يتفاعل مع أي منشور مضلّل.

ووجهت شركة "فيسبوك" ملياري شخص يستخدمون موقعها، ومنصتها للصور "إنستغرام" إلى بوابة أنشأتها لاستقاء المعلومات الموثوقة حول الوباء، ولفتت إلى أن أكثر من 350 مليون شخص نقروا لمعرفة المزيد من المعلومات.

واتخذ تطبيق "واتساب" الذي تملكه شركة "فيسبوك"، في 7 نيسان/ أبريل الجاري، عدة تدابير بعد تزايد الرسائل التي تحوي نصائح طبية وهمية، وأهمها هو أنه لم يعد بإمكان المستخدم إعادة توجيه الرسائل لأكثر من شخص واحد في كل محادثة.