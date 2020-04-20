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#ضجّة_بدل_الصمت.. على قتل النساء

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 20:16

#ضجّة_بدل_الصمت.. على قتل النساء
منشور الدعوة (فيسبوك)
عرب ٤٨

أطلق حراك طالعات -مجموعة من النساء الفلسطينيات تسعى لمجتمع فلسطيني حرّ وعادل وآمن لنسائه وكافة أفراده-، مساء اليوم الإثنين، نشاطًا حمل اسم "ضجّة بدل الصمت"، احتجاجًا على ظاهرة قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، من خلال قرع الأواني والطناجر على شرفات المنازل.

ولقيت دعوة النشاط، ردًا يتناسب مع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرجن ناشطات إلى الشرفات وقرعن الطناجر ليحدثن الضجيج على الظاهرة التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني ككل.

وأصدر الحراك قبل انعقاد نشاطه، بيانًا يعرض فيه الحالة التي تدفعهم لإحداث الضجيج بدلًا عن الصمت، وجاء في البيان، أننا "فقدنا منذ بداية هذه السنة عشر نساء في فلسطين، نسرين جبارة، وزمزم محاميد، وصفاء شكشك، وشادية أبو سريحان، ورواء عبد الله، وتمام جبالي، ورهف زينو، وميسر الخضري، ووصال محارب. كما تعيش غالبيتنا تعنيفًا يوميًا، نفسيًا وجسديًا وجنسيًا واقتصاديًا وسياسيًا".

وأضاف البيان أنه "وفي ظل الواقع المروّع الذي نعيشه اليوم، من إمعان الاستعمار باضطهادنا، وحيث يهيمن علينا الفزع من الوباء المتفّشي، علينا أن لا ننسى النساء اللواتي يعشن في بيوت غير آمنة في الحجر المنزلي تحت قبضة مُعنّفيهن. من أجلهن، ومن أجل بناء واقع أكثر عدالة وأمانًا لنا جميعًا، نستمر بتضامننا واحتجاجنا على العنف الممارس ضد النساء من داخل حجرنا المنزلي أيضًا".


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