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موجز أخبار "عرب 48": مصابة عربية بكورونا تنجب مولودها.. أهالي الطلاب: لا عودة لمقاعد الدراسة

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 21:47

موجز أخبار "عرب 48": مصابة عربية بكورونا تنجب مولودها.. أهالي الطلاب: لا عودة لمقاعد الدراسة
عرب ٤٨

يستعرض الزميل أنس موسى أبرز عناوين اليوم، الإثنين، في موجز أخبار "عرب 48"، وذلك في خدمة صحافية مرئية تجريبية، وهي نشرة أخبار موجزة أطلقها موقع "عرب 48" لمتابعة التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا، وتحديدًا في المجتمع العربي.

ويسعى "عرب 48" من خلال هذه الخدمة الصحافية التجريبية إلى تقديم معلومات دقيقة ومؤكدة بشأن انتشار فيروس كورونا، في ظل انتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة، خصوصًا بما يتعلق بالإصابات في البلدات العربية.


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