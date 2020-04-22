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"واتساب" أطلق حزمة ملصقات لتعزيز البقاء في المنزل

تاريخ النشر: 22/11/2020 - 12:05

"واتساب" أطلق حزمة ملصقات لتعزيز البقاء في المنزل
(pixabay)
عرب ٤٨

بدأ تطبيق "واتساب" بمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى حزمة ملصقات جديدة، تعزز التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل، أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر تلقي رسائل حول التباعد الاجتماعي والنظافة الجيدة والتدابير الوقائية الأخرى أمر بالغ الأهمية في وقت يجتاح فيه فيروس كورونا الكرة الأرضية.

وتساعد حزمة ملصقات "معًا في المنزل" على التواصل بطريقة ممتعة، وتبرز الحاجة إلى البقاء في المنزل والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأشخاص أثناء تفشي الفيروس، وتم تصميم الملصقات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهي متوفرة بعشر لغات مختلفة.

وتتضمن الملصقات، عبارات شائعة مثل "سنفعل ذلك معًا"، ولكنها تتضمن أيضًا بعض الرسائل المشجعة، على سبيل المثال؛ سؤال شخص هل هو على ما يرام، وقول؛ إن شخصًا ما "بَطلي"، والاحتفال بالعاملين الطبيين أيضًا.

وتحوي ملصقات "واتساب" الجديدة على ملصق غسل اليدين، وإجراء مكالمة فيديو جماعية، وبعضها يتعلق بالعمل من المنزل.

ويستخدم تطبيق "واتساب" على نطاق واسع للحد من نشر المعلومات غير الصحيحة حول تفشي فيروس كورونا، حيث وضع التطبيق قيودًا على كيفية استخدام إعادة التوجيه وتنفيذ تدابير أخرى لمنع انتشار المعلومات غير الصحيحة، كما تستعد الخدمة أيضًا لتوسيع الاتصال الجماعي للحفاظ على اتصال المستخدمين.


#فيروس كورونا
#الحجر الصحي
#التباعد الاجتماعي
#ملصقات

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