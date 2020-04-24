  2. ميديا
  3. ميديا

"تويتر" تحظر تغريدات عن "مؤامرة" تربط شبكة 5G بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 24/04/2020 - 09:10

"تويتر" تحظر تغريدات عن "مؤامرة" تربط شبكة 5G بفيروس كورونا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

شرع موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بحذف تغريدات وتعليقات تدعو لتدمير البُنى التّحتيّة الخاصّة بشبكة اتّصالات الجيل الخامس، وتحرّض على القيام بـ"أنشطة مؤذية" متعلّقةٍ بالتّرويج لنظريّة مؤامرة، تربط بين جائحة وباء كوفيد-19 وشبكة الجيل الخامس 5G.

وتأتي هذه الخطوة بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي أدّت إلى تعديات على أبراج لشبكات الجيل الخامس في بعض الدول الأوروبية.

وأعلن الفريق المسؤول عن الحماية في "تويتر" أول أمس الأربعاء أنّه "لقد قمنا بتوسيع إرشاداتنا حول الادعاءات غير المؤكّدة التي تحرّض الناس على القيام بأنشطة مؤذية، أو تدمير وإتلاف البنى التحتية لشبكات الجيل الخامس وإثارة الرعب والاضطرابات الاجتماعية والفوضى على نطاق واسع".

وبيان "تويتر" هو الأحدث في محاولة من قبل منصّات وسائل الإعلام الاجتماعية للحدّ من المعلومات الخاطئة المنتشرة حول وباء فيروس كورونا؛ مبيّنًا أنّه يعمل على تحسين سياسته للتعامل مع الأحداث الأخيرة.

وأضاف أنه سيزيل "الادعاءات غير المتحقّق منها" التي يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنى التحتية الحيوية أو الإضرار بها؛ كما أشار البيان إلى أن ذلك يشمل التغريدات المضلّلة التي تروّج بأنّ المواد الغذائية ستنفد أو بأنّ شبكات الجيل الخامس هي وراء تفشّي فيروس كورونا.

وقد دفعت نظرية المؤامرة هذه الحكومة البريطانية للتدخّل لدحض هذه المزاعم التي روّجت لها قناة "آي تي في" عبر أحد مذيعيها.


#وباء كروونا
#كوفيد 19
#فيروس كورونا
#تويتر
#5g

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصر: النيابة تحقق مع فتاة جامعية لنشرها فيديو "تيك توك"
مصر: النيابة تحقق مع فتاة جامعية لنشرها فيديو "تيك توك"

2020-04-23

"الاحتقان السياسي والضغط الإسرائيلي يعّقدان عمل الصحافيين" الفلسطينيين
"الاحتقان السياسي والضغط الإسرائيلي يعّقدان عمل الصحافيين" الفلسطينيين

2020-04-22

"واتساب" أطلق حزمة ملصقات لتعزيز البقاء في المنزل
"واتساب" أطلق حزمة ملصقات لتعزيز البقاء في المنزل

2020-04-22

الأكثر قراءة

192 وفاة و14803 مُصابين بفيروس كورونا في البلاد

192 وفاة و14803 مُصابين بفيروس كورونا في البلاد

2020-04-23
كورونا في البلدات العربية: 132 إصابة في دير الأسد و72 في أم الفحم و34 في الطيبة

كورونا في البلدات العربية: 132 إصابة في دير الأسد و72 في أم الفحم و34 في الطيبة

2020-04-23
تسهيلات مُرتقبة على قطاعات اقتصادية أخرى

تسهيلات مُرتقبة على قطاعات اقتصادية أخرى

2020-04-23
إدارات المدارس تعود للعمل: الحكم المحلي يطالب بفتح روضات الأطفال

إدارات المدارس تعود للعمل: الحكم المحلي يطالب بفتح روضات الأطفال

2020-04-23
القاضي روبنشطاين: الاتفاق الائتلافي مرعب وينطوي على تغوّل قانوني

القاضي روبنشطاين: الاتفاق الائتلافي مرعب وينطوي على تغوّل قانوني

2020-04-23