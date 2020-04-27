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حملة جديدة للذباب الإلكتروني: #فلسطين_ليست_قضيّتي

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 18:33

حملة جديدة للذباب الإلكتروني: #فلسطين_ليست_قضيّتي
عرب ٤٨

أطلقت مجموعة من النشطاء الخليجيّين على مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا يحمل اسم #فلسطين_ليست_قضيتي، وفيه الكثير من المغالطات بحق الشعب الفلسطيني والاتهامات العاريّة عن الصحّة، بخصوص "تطبيع الفلسطينيين مع إسرائيل" وعلى ما يبدو تأتي هذه الحملة تمهيدًا لتطبيع التطبيع العربي مع الاحتلال بعد أن أصبح أمرًا واقعًا.

فسرعان ما جاء الرّد النقيض من نشطاء خليجيين وفلسطينيين يعترضون على ما جاءت به حملة المغالطات والإساءات بحق الفلسطينيين.

ونشر حساب يحمل اسم "الرادع السعودي 2030" على موقع "تويتر"، كاريكاتير مرفق معه "اللهم ارزقهم أضعاف أضعاف ما يتمنون لنا واشغلهم بنا.. واشغلنا بطاعتك ورضاك".

ونشرت الكاتبة السعوديّة هيلة المشوح على حسابها في موقع "تويتر" فيديو يُظهر تكريم شرطة الاحتلال لشرطيات عربيات. ومن الواضح أن النشر وخصوصًا مع إرفاق وسم #فلسطين_ليست_قضيتي، يأتي لحاجة في نفس يعقوب، كتشريعٍ لمسلسل التطبيع الخليجي.

وكتب الناشط السعودي إبراهيم سليمان، على حسابه في "تويتر": "أيها الفلسطيني إذا أردتها أن تكون قضيتي لتكن قضيتك أولًا بدلًا من أن تكون قضيتك هلاك السعودية وسقوطها.. اكتفينا من الشعارات الكاذبة.. #فلسطين_ليست_قضيتي".

ونشر حساب يرجّح أنه من السعودية على موقع "تويتر" مجهول الهوية، صورّة تدمج ما بين رسم لمسجد قبة الصخرة وألوان علم السعوديّة.

وشارك ناشط خليجي على حسابه في موقع "تويتر" ينتقد فيه دور الإعلام بتلميع صورة الاحتلال وتشريع تطبيع الدول العربية مع إسرائيل.

وكتب "عبود" في حسابٍ مجهول الهويّة على "تويتر" أن "فلسطين قضية كل مسلم كل عربي كل حر في هذا العالم فمن الطبيعي على منافق مستعرب مستعبد أن تكون فلسطين ليست قضيته".

ورفع الداعية السعودي والذي يقيم خارج موطنه، مقطعًا مصورًا، كرد على الحملة الهجومية التي تطال الفلسطينيين.


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