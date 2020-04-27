حملة جديدة للذباب الإلكتروني: #فلسطين_ليست_قضيّتي

أطلقت مجموعة من النشطاء الخليجيّين على مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا يحمل اسم #فلسطين_ليست_قضيتي، وفيه الكثير من المغالطات بحق الشعب الفلسطيني والاتهامات العاريّة عن الصحّة، بخصوص "تطبيع الفلسطينيين مع إسرائيل" وعلى ما يبدو تأتي هذه الحملة تمهيدًا لتطبيع التطبيع العربي مع الاحتلال بعد أن أصبح أمرًا واقعًا.
فسرعان ما جاء الرّد النقيض من نشطاء خليجيين وفلسطينيين يعترضون على ما جاءت به حملة المغالطات والإساءات بحق الفلسطينيين.
ونشر حساب يحمل اسم "الرادع السعودي 2030" على موقع "تويتر"، كاريكاتير مرفق معه "اللهم ارزقهم أضعاف أضعاف ما يتمنون لنا واشغلهم بنا.. واشغلنا بطاعتك ورضاك".
#كاريكاتير— الردع السعودي #2030 (@s_hm2030) April 26, 2020
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اللهم ارزقهم اضعاف اضعاف ما يتمنون لنا و اشغلهم بنا .. و اشغلنا بطاعتك و رضاك pic.twitter.com/oTmZVDbTtv
ونشرت الكاتبة السعوديّة هيلة المشوح على حسابها في موقع "تويتر" فيديو يُظهر تكريم شرطة الاحتلال لشرطيات عربيات. ومن الواضح أن النشر وخصوصًا مع إرفاق وسم #فلسطين_ليست_قضيتي، يأتي لحاجة في نفس يعقوب، كتشريعٍ لمسلسل التطبيع الخليجي.
تكريماً للشرطيات الفلسطينيات اللاتي انخرطن في "الشرطة الإسرائيلية" رئيس الدولة يقيم حفل استقبال لهن ويشكرهن على جهودهن لحفظ السلام في اسرائيل.#فلسطين_ليست_قضيتي pic.twitter.com/81Lr8sn2a2— هيلة المشوح (@hailahabdulah20) April 22, 2020
وكتب الناشط السعودي إبراهيم سليمان، على حسابه في "تويتر": "أيها الفلسطيني إذا أردتها أن تكون قضيتي لتكن قضيتك أولًا بدلًا من أن تكون قضيتك هلاك السعودية وسقوطها.. اكتفينا من الشعارات الكاذبة.. #فلسطين_ليست_قضيتي".
أيها الفلسطيني إذا أردتها أن تكون قضيتي لتكن قضيتك أولًا بدلاً من أن تكون قضيتك هلاك السعودية وسقوطها ..— إبراهيم السليمان (@70sul) April 22, 2020
اكتفينا من الشعارات الكاذبة .. #فلسطين_ليست_قضيتي
ونشر حساب يرجّح أنه من السعودية على موقع "تويتر" مجهول الهوية، صورّة تدمج ما بين رسم لمسجد قبة الصخرة وألوان علم السعوديّة.
احرار السعودية #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/V8BsAh29YQ— Pal_AKJ (@pal_akj) April 27, 2020
وشارك ناشط خليجي على حسابه في موقع "تويتر" ينتقد فيه دور الإعلام بتلميع صورة الاحتلال وتشريع تطبيع الدول العربية مع إسرائيل.
دور الإعلام في تلميع موضوع التطبيع#مخرج_7 #إسرائيل pic.twitter.com/U7GBx9pDjr— عبدالعزيز السيف (@A_AlSaif1) April 26, 2020
وكتب "عبود" في حسابٍ مجهول الهويّة على "تويتر" أن "فلسطين قضية كل مسلم كل عربي كل حر في هذا العالم فمن الطبيعي على منافق مستعرب مستعبد أن تكون فلسطين ليست قضيته".
فلسطين قضية كل مسلم كل عربي كل حر في هذا العالم فمن الطبيعي على منافق مستعرب مستعبد أن تكون فلسطين ليست قضيته— abwdabwd (@abwdabwd2) April 22, 2020
ورفع الداعية السعودي والذي يقيم خارج موطنه، مقطعًا مصورًا، كرد على الحملة الهجومية التي تطال الفلسطينيين.
الذي أنشأ هاشتاق #فلسطين_ليست_قضيتي هم مجموعة (حنشل) ، لا يمثلون رأي الشعوب المسلمة!— مصلح العلياني (@Musleh_olyani) April 22, 2020
ومن ينادي يقول: #فلسطين_قضيتي يرى أن القضية دين ليست سياسة ، وسينصرون القضية حتى لو تخاذل أو قصّر أحد من أهل فلسطين..!
لاتتعجبوا
(فمن ينشر الرذيلة في مجتمعه ويبيع شرفه ، يبيع الأقصى وأهلها) pic.twitter.com/nJeHfXbsOA
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