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موجز أخبار "عرب 48": 44 حاجزًا لفرض الإغلاق وعودة مشروطة للمدارس

تاريخ النشر: 28/04/2020 - 22:42

موجز أخبار "عرب 48": 44 حاجزًا لفرض الإغلاق وعودة مشروطة للمدارس
(أ ب)
عرب ٤٨

يستعرض الزميل أنس موسى أبرز عناوين اليوم الثلاثاء، في موجز أخبار "عرب 48"، وذلك في خدمة صحافية مرئية، وهي نشرة أخبار موجزة أطلقها موقع "عرب 48" لمتابعة التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا، وتحديدًا في المجتمع العربي.

ويسعى "عرب 48" من خلال هذه الخدمة الصحافية التجريبية إلى تقديم معلومات دقيقة ومؤكدة بشأن انتشار فيروس كورونا، في ظل انتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة، خصوصًا بما يتعلق بالإصابات في البلدات العربية.

في كل ما يخص الـ"ميديا" من مواد ثقافة وسينما وسياسة ورياضة، زوروا صفحة موقع "عرب 48" على "إنستغرام" للمتابعة...


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