منع ظهور رامز جلال في "أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر"

منَعَ نقيب الإعلاميين المصريين، طارق سعدة، ظهور الفنان المصري، رامز جلال، على أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية، مُشيرا في قراره إلى أن رامز "غير حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام".

وقال سعدة في رسالة وُجّهت لرئيس "MBC مصر"، وهي القناة التي تبثّ برنامج رامز الجديد؛ "رامز مجنون رسمي": "قررت النقابة منه ظهور السيد رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية".

وأوضح سعدة في رسالته أن القرار جاء بعد "الإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر".

وذكر سعدة كذلك أن قرار المنع جاء "بعد الاطلاع على الدستور المصري في مادته العاشرة والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها وفي مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها".

وأضاف: "وعلى قانون نقابة الإعلاميين في مادته الثالثة والتي تنص على الآتي تهدف النقابة إلى ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامي".

ولفت سعدة إلى أن "المادة الخامسة تنص (على أن) يحكم عمل الإعلامي ميثاق شرف إعلامي يعده مجلس الإدارة ويكون الميثاق ملزما للإعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه".

وتابع: "وتنص المادة السادسة من ذات القانون يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي مدونة للسلوك المهني والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي بما يضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسؤول".

وقال سعدة: "حيث أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة أم بى سى وهى موجهة للمجتمع المصري وتحمل اسم الدولة المصرية وحيث أنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيدًا (مُسجّل) بنقابة الإعلاميين أو حاصلا على تصريح بمزاولة المهنة؛ تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نصت عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016".

وقال مصدر في قناة "أم بي سي" إن قرار نقابة الإعلاميين خاص بالوسائل الإعلامية التي تُبث من داخل مصر، وبذلك لا ينطبق على مجموعة قنوات MBC، حيث إنها غير مصرية، وتُبث من دولة الإمارات، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وشدد المصدر على أن البرنامج مستمر في عرضه، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، وMBC العراق، وMBC5، والتي تبث جميعها من الإمارات إلى جميع دول العالم.

ورامز جلال هو ممثل مصري كوميدي مقيد بنقابة المهن التمثيلية، وله عدد من الأفلام، بخلاف ظهوره البارز كنجم من "نجوم المقالب المتلفزة".

وانطلق رامز في برامج المقالب الساخرة من فئة "الكاميرا الخفية" عام 2011، مقدمًا 9 نسخ، تحمل عادة الاسم الأول منه، مثل: رامز قلب الأسد، رامز في الشلال، ورامز عنخ آمون، قبل أن يظهر بشخصيته الحقيقية في نسخته العاشرة هذا العام، بعنوان "رامز مجنون رسمي".