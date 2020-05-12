ميزتان جديدتان لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" تدعمان المشاريع التجارية الصغيرة

أعلنت الشركة المالكة لمنصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، أمس الإثنين، عن ميزات جديدة تتيح للمستخدمين دعم الشركات الصغيرة، والحصول على آخر التحديثات بشأنها، وذلك في إطار مساعدة الشركات على التعامل مع تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم.

وأطلقت الشركة قسمًا جديدًا للأنشطة التجارية القريبة (Businesses Nearby)، يمكّن المستخدمين من مشاركة الأنشطة التجارية الواقعة داخل نطاق جغرافي قريب يبعد بين ميل إلى 500 ميل عنهم، كما يسمح بعرض ساعات العمل الحالية، وخيارات الاستلام والتوصيل، وإجراءات الحجز، وغيرها.

ووصفت "فيسبوك" القسم الجديد بأنه "وسيلة للسماح للمستخدمين بالعثور بسرعة أكبر على المنتجات والخدمات الأساسية، مع مساعدة الشركات أيضًا في الحصول على المزيد من حركة المرور الافتراضية مع انتقالهم إلى الإنترنت للاستمرار في العمل لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة".

وحاولت الشركة أيضًا أن تُسهِّل على الشركات التواصل مع عملاءهم عبر إضافة بريد وارد مخصص للأنشطة التجارية (Business Inbox) في تطبيق التراسل "ماسنجر"، الذي يسمح بالإجابة عن الاستفسارات المرسلة، إلى جانب إمكانية وضع علامة على جميع منشورات كورونا من قسم الإنشاء.

وقالت "فيسبوك" إنها ستزوّد المشاريع التجارية الصغيرة بالمعلومات، والأدوات، والنصائح المتعلقة بالتعامل مع أزمة وباء كورونا المستجد في كل "فيسبوك" و"إنستغرام"، في ملفات مختصرة في صفحاتهم الرسمية.

وأُجريت هذه التغييرات في إطار برنامج منح بقيمة 100 مليون دولار، كانت قد أعلنت عنه فيسبوك في شهر آذار/ مارس الماضي، لمد يد العون للمشاريع التجارية الصغيرة المعرضة للإفلاس والتدهور في ظل الظروف الراهنة.