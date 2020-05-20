اتهام صادق بـ"تحريض الفقراء على #مصرف_لبنان".. رياض سلامة حاكم مأزوم

مثلت الإعلاميّة اللبنانيّة، اليوم الأربعاء، للتحقيق على يد المباحث الجنائية في بلادها، بعد أن تمّ استدعاؤها للتحقيق في المباحث الجنائية، الساعة 11 صباحًا، كاشفة أنّ سبب الاستدعاء هو دعوى مقدّمة بحقّها من قبل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

وكشفت صادق من خلال تغريدة عبر موقع "تويتر" بحسابها الشخصيّ، عن التّهم الموجهة لها في التحقيق الجاري معها حتى اللحظة، وقالت إنها متهمة بثلاثة اتهامات؛ العمل على النيل من مكانة الدولة المالية؛ تحريض الطبقة الفقيرة على حاكم مصرف لبنان؛ الإساءة إلى سمعة القطاع المصرفي في لبنان.

انا بالتحقيق هلق.انا متهمة رسمياً بأنني:



١-اعمل على النيل من مكانة الدولة المالية.



٢-حرضت الطبقة الفقيرة على حاكم مصرف لبنان .



٣-اسأت الى سمعة القطاع المصرفي في لبنان.



وحياة الله هيك. — Dima ديما صادق (@DimaSadek) May 20, 2020

وكانت قد كتبت الإعلامية صادق يوم الإثنين، عبر حسابها في "تويتر": "أنا مستدعاة الأربعاء الساعة 11 للتحقيق في المباحث الجنائية. امتنع المعنيون مرة أخرى عن إبلاغي السبب. ولكن توصّلنا لمعرفة أن المدعي هو رياض سلامة، وهو الذي طلب التكتم التام في الدعوى. وقال الدعوى تتضمن أني أسيء إلى سمعة المصارف وهيبة الاقتصاد. هي المصارف سمعتها مثل الذهب وأنا عم شوهها".

انامستدعاة الأربعاء الساعة ١١ للتحقيق في المباحث الجنائية.امتنع المعنيون مرة أخرى عن ابلاغي السبب.ولكن توصّلنا لمعرفة ان المدعي هو رياض سلامة،وهو الذي طلب التكتم التام في الدعوى.قال الدعوى تتضمن اني"أسيء الى سمعة المصارف وهيبة الاقتصاد".هي المصارف سمعتها متل الذهب واناعم شوهها — Dima ديما صادق (@DimaSadek) May 18, 2020

وكتب اللبناني خالد نجم من خلال حسابه في "تويتر": "أنت يا ديما في نظر الوطنيين بطلة وجريئة وكلنا معك ونقف إلى جانبك لمواجهة كل فاسد وحاقد.. ولنا كل الثقة بقضائنا النزيه الذي سيعطيك حق الاستمرار في كشف الخونة الذين ألحقوا بالشعب الأذية وفي الوطن الانهيار #معك_ديما_صادق".

أنت يا ديما في نظر الوطنيين بطلة وجريئة وكلنا معك

ونقف الى جانبك لمواجهة كل فاسد وحاقد..

ولنا ملء الثقة بقضائنا النزيه الذي سيعطيك حق الإستمرار في كشف الخونة الذين ألحقوا بالشعب الأذية وفي الوطن الإنهيار#معك_ديما_صادق — Khaled B Najem (@kh_andd) May 20, 2020

وكتب الإعلامي اللبناني رودلف هلال، على "تويتر" ساخرًا أن "يا عيب الشوم يا ديما.. ولو.. هيك عم تعملي بحكّامنا.. الليرة بألف خير (لا داعي للهلع) الوضع الاقتصادي ممتاز عنا ضمان شيخوخة وبرنامج للشباب العاطلين عن العمل.. ما كان لازم تعملي هيك.. #حاميها_حرميها #كلنا_ديما_صادق".