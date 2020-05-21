  2. ميديا
  3. ميديا

سلمى حايك تطلق حملة لمكافحة العنف ضد النساء بظل كورونا

تاريخ النشر: 21/05/2020 - 09:19

سلمى حايك تطلق حملة لمكافحة العنف ضد النساء بظل كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت الممثّلة الأميركية المكسيكية، التي تنحدر من أصول لبنانية، مساء أمس الأربعاء، عن حملة جديدة تطلقها لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسريّ في ظلّ تزايد الحالات مع اضطرار ملايين النّساء للبقاء في منازلهنّ بسبب إجراءات الحجر الصحي الّتي اتّخذتها العديد من الحكومات حول العالم للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

ونشرت الممثّلة المرشّحة سابقًا لجائزة الأوسكار على حسابها الرّسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو أطلقت الحملة من خلاله تحت عنوان #تضامن_مع_النساء.

وتندرج الحملة الجديدة ضمن حملة "تشايم فور تشينج" (جرس من أجل التغيير) التي أطلقتها دار أزياء "غوتشي" الشهيرة، وأسستها حايك والمغنية بيونسيه في عام 2013، وستساعد في تمويل المنظمات التي تكافح العنف الأسري في أنحاء العالم.

وقالت حايك في مقطع فيديو نشرته على حسابها على "إنستغرام"، الذي يتابعه نحو 15 مليون شخص إنّه: "نبقى داخل منازلنا لحماية أنفسنا من خطر وباء كوفيد-19، لكن ماذا إذا كان المنزل ذاته مصدرا للتهديد؟"، مؤكّدةً أنّ "من المهم للغاية أن نتخذ موقفا في مواجهة العنف المرتبط بالنوع.. يمكننا حقا أن نُحدث تغييرا إذا تجمعت أصواتنا وصرخنا ... لا".

وتضاعفت أعداد حالات العنف المنزلي في كثير من البلدان خلال الحجر الصحي والإغلاق الذي أقرته معظم الدول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#سلمى حايك
#حملة إلكترونية
#تضامن مع النساء
#العنف الأسري

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتهام صادق بـ"تحريض الفقراء على #مصرف_لبنان".. رياض سلامة حاكم مأزوم
اتهام صادق بـ"تحريض الفقراء على #مصرف_لبنان".. رياض سلامة حاكم مأزوم

2020-05-20

#الجيش_اللبناني يعتدي بالضرب على طبيب في قسم الرعاية العاجلة
#الجيش_اللبناني يعتدي بالضرب على طبيب في قسم الرعاية العاجلة

2020-05-20

الاحتلال يعتقل صحافيًا من غزّة
الاحتلال يعتقل صحافيًا من غزّة

2020-05-19

الأكثر قراءة

عباس: أصبحنا في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأميركا

عباس: أصبحنا في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأميركا

2020-05-20
تشكيك إسرائيلي بجدية أقوال عباس حول وقف التنسيق الأمني

تشكيك إسرائيلي بجدية أقوال عباس حول وقف التنسيق الأمني

2020-05-20
بايدن:

بايدن: "على إسرائيل أن تكف عن تهديدها بتنفيذ مخطط الضم"

2020-05-20
الباقورة: الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على مواطن أردني

الباقورة: الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على مواطن أردني

2020-05-20
الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ279 وتسهيلات إضافية الأسبوع المقبل

الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ279 وتسهيلات إضافية الأسبوع المقبل

2020-05-20