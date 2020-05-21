سلمى حايك تطلق حملة لمكافحة العنف ضد النساء بظل كورونا

أعلنت الممثّلة الأميركية المكسيكية، التي تنحدر من أصول لبنانية، مساء أمس الأربعاء، عن حملة جديدة تطلقها لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسريّ في ظلّ تزايد الحالات مع اضطرار ملايين النّساء للبقاء في منازلهنّ بسبب إجراءات الحجر الصحي الّتي اتّخذتها العديد من الحكومات حول العالم للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

ونشرت الممثّلة المرشّحة سابقًا لجائزة الأوسكار على حسابها الرّسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو أطلقت الحملة من خلاله تحت عنوان #تضامن_مع_النساء.

وتندرج الحملة الجديدة ضمن حملة "تشايم فور تشينج" (جرس من أجل التغيير) التي أطلقتها دار أزياء "غوتشي" الشهيرة، وأسستها حايك والمغنية بيونسيه في عام 2013، وستساعد في تمويل المنظمات التي تكافح العنف الأسري في أنحاء العالم.

وقالت حايك في مقطع فيديو نشرته على حسابها على "إنستغرام"، الذي يتابعه نحو 15 مليون شخص إنّه: "نبقى داخل منازلنا لحماية أنفسنا من خطر وباء كوفيد-19، لكن ماذا إذا كان المنزل ذاته مصدرا للتهديد؟"، مؤكّدةً أنّ "من المهم للغاية أن نتخذ موقفا في مواجهة العنف المرتبط بالنوع.. يمكننا حقا أن نُحدث تغييرا إذا تجمعت أصواتنا وصرخنا ... لا".

وتضاعفت أعداد حالات العنف المنزلي في كثير من البلدان خلال الحجر الصحي والإغلاق الذي أقرته معظم الدول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.