مصر : اعتقال 10 صحافيين خلال شهرين

قالت منظمة حقوقية بمصر اليوم، الجمعة، إن السلطات أوقفت 10 صحفيين خلال شهرين، رغم نداءات محلية ودولية بالإفراج الفوري عن المحتجزين، خشية العدوى بفيروس كورونا.

وأوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية، مقرها القاهرة) في بيان، إن "السلطات منعت مؤخرا الزيارات في السجون، والاتصالات بين الموقوفين وأسرهم، ما يثير مخاوف بشأن سلامة المحتجزين".

وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن توقيف صحفيين وسياسيين معارضين في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية، والحقوق للسجناء دون تمييز.

وأكد البيان أن "10 صحفيين أوقفتهم السلطات المصرية خلال الفترة من 18 آذار/مارس الماضي، إلى 18 مايو/أيار الجاري، بتهم تتعلق بالرأي والتعبير".

وذكر البيان أسماء الصحفيين الموقوفين، وهم: "لينا عطاالله، وسامح حنين، وهيثم حسن، ومعتز عبدالوهاب، ومصطفى صقر، وخالد غنيم، وأحمد علام، وعاطف حسب الله، ومصطفى العصار، ومعتز ودنان".

وأوضح البيان أن الصحفية لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، هي الوحيدة التي أطلقت السلطات سراحها قبل أيام بكفالة قدرها 2000 جنيه (نحو 130 دولار أمريكي).

وحذرت المنظمة الحقوقية من "تدهور الأوضاع الصحية في السجون، ما يثير مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا داخل أماكن الاحتجاز"، وفق البيان ذاته.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات العامة، غير أن السلطات تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

وحتى مساء الخميس، سجلت مصر إجمالا 15 ألفا و3 إصابات بفيروس كورونا، بينها 696 وفاة، و4 آلاف و217 حالة تعاف.