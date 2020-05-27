أيمن_صفية ترك أثرًا لدى الجميع.. هكذا تفاعلت الشبكة

طفت جثّة الفنان الراقص أيمن صفية على سطح البحر المتوسط ولفظتها الأمواج إلى شاطئ قرية كفر لام الفلسطينيّة المهجّرة، ساعات العصر من اليوم الأربعاء، بعد حالة من الترقّب والبحث والتمشيط عن جثّته دامت لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

وعلى إثر هذه الصاعقة التي هزّت كيان أصدقائه ومعارفه وحتى الذين لم يعرفونه من قبل، ازدحمت منصات التواصل الاجتماعي، بنصوص الرثاء والوداع للشخصيّة المميزة في فنّها ورسالتها.

كتب الناشط رزق سلمان عبر صفحته في "فيسبوك": "مش متذكر وينتا آخر مرة صارت قضية اللي جمعتنا بهيك شكل، واللي خلتنا كلنا نتجاهل معطيات واقعية ونتمنى، أمنية وحدة منا كلنا، إنك ترجع لنا يا أيمن".

وأضاف سلمان أن "أمانينا كانت أكبر من الواقع، بس بهاي الأماني أنت جمعتنا. وكإنه جسدك رفض يتركنا واحنا بعاد، فقرر ببعده عنا يقربنا على بعض. أو كإنه حر أكثر من إنه يعيش آخر لحظاته على أرض مش عم تنعم بالحرية، فراح عاشهن بالبحر، بمحل اللي محدا بعرف يحتله غير الأرواح الحرة مثل روحك".

وختم أنه "3 أيام كانوا كافيات أنه اسمك وصورتك وصوتك وأفكارك ورقصاتك يوصلوا لملايين. 3 أيام أخذنا استراحة من الحياة وقررنا كلنا نعطي شوية وقت عشان نعرف مين كنت بالضبط. عتبنا عليك أنك عملت كل هاد بس كسرت قلوبنا بروحتك.. عشت ورحلت حرًّا يا أيمن ارقص بسلام".

وكتبت عائشة مغربي هواري من خلال صفحتها في "فيسبوك": "أيمن صفيه الفنان رقص رقصته الأخيرة مع البحر #أيمن #صفية #لروحك #السلام #وجع قلب".

وعبّر الشاعر علي مواسي من صفحته في "فيسبوك" عن وفاة أيمن صفية قائلًا إن "لا شيء يريح، ولا شيء يواسي، لكنّ آخر ما فعله أيمن كان فرحًا، وكان محبّة، وكان يدًا بيضاء. هناك، على شاطئ عتليت، نظّم هو ومجموعة أصدقاء احتفالًا لصديقتهم في يوم ميلادها. سهروا واحتفلوا وناموا في الخيام. استيقظ صباحًا، وبدأ يومه بترتيب وتنظيف المكان وإعداد القهوة للآخرين".

وأضاف مواسي أنه "وعندما أفصحت السماء عن شيءٍ من شمسٍ ودفء، نزلوا ليسبحوا. لكنّ البحر الّذي عشقه أيمن، ولطالما ذهب إليه متى أراد أن يكون وحيدًا، قرّر أن يغيّر مزاجه، فأرسل موجات عالية كادت أن تسرق إحداها صديقةً من أصدقائه، وكان أيمن قريبًا منها، وعندما استغاثت، سبح نحوها ودفع بها لينقذها، وأنقذها، لكنّ البحر كان أقسى وأبشع في ذلك اليوم من أن يحترم حبّه وعطاءه وفداءه. آخر ما فعله أيمن في حياته، كان أن منح لإنسان حياةً، وراح في حياةٍ أخرى، أبديّة وعالية".

وكتبت الصحافية والكاتبة رشا حلوة في حسابها في موقع "فيسبوك" عن وداع الفنان أيمن صفية: "سلامات يا أيمن، سلامات يا حبيبي. رح تضلها روحك ترقص فينا. منحبّك كثير. لوّ تعرف قديش في حزن الحبّ بقلوبنا. رح نشتاق لك، الله يكون بعون أمك وأهلك ويصبر أحبابك كلهم".

وكتبت شدى عامر من خلال حسابها في "فيسبوك" أن "وجودك القصير بهالحياة عمل للانتماء معنى ثاني، أعمق وأجرأ وأحلى، حتى للّي ما عرفك عن قرب. فنّك وحبّك للحياة رقّص لنا روحنا ورحيلك الموجع وجّعنا كلّنا. مع السلامة يا أيمن".

وودعت المهندسة لمى شحادة صديقة الفنان الراحل أيمن صفية من خلال منشور كتبته على صفحتها في موقع "فيسبوك": "ضلّ أرقص حبيبي، ضلّ أرقص. يا رفيق الطفولة اللي بتخلصش ويا شريك السنين والمراحل والقصص الأولى اللي كبّرتنا مع بعض. يا أحلى صورة لأحلامنا وتمرّداتنا وذكرياتنا وبلدنا وطريقنا وصفوفنا وحيطاننا وصحابنا وألعابنا وعالمنا".

وأضافت شحادة: "أنت أحلى صورة لكلّ هدول. أرقص مع البحر إذا في عندك بحر. خلّي الثورة اللي جوّاتك تغرّقنا كلّنا، بركي شي يوم حقّقنالك حلمك الكبير ببلدنا الصغير ورجّعناك. احكوا عن أيمن وعن ثورته. احكوا عن أحلى شاب هزّ الظلم وهزّ الناس والدنيا التعبانة بخصره وتمرّد. بس غرق ومات بكّير. كثير بكّير رح أشتاق لك على قد الوجع".