ترامب يهدّد بإغلاق "تويتر" بعد أن اتهمته الشركة بالكذب

انحمق الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بعد أن اتهمته شركة "تويتر" بالكذب من خلال تغريدتين كان قد نشرهما وقالت الشركة أن "لا أساس لهما من الصحة"، ولوّح ترامب مهددًا بـ"تنظيم" و"إغلاق" منصات التواصل الاجتماعي.

وغرد ترامب قائلًا: "يشعر الجمهوريون بأن منصات التواصل الاجتماعي تمارس رقابة كاملة على أصوات المحافظين. سنقوم بتنظيمها بشدة أو إغلاقها لعدم السماح بتكرار أمر مماثل".

وعلق تويتر على تغريدة نشرها الرئيس أمس الثلاثاء، اعتبر فيها وبدون أن يقدم أدلة، أن "التصويت بالبريد سيؤدي بالضرورة إلى احتيال وإلى ‘انتخابات مزورة‘".

وتحت التغريدات، نشر "تويتر" رابطًا كتب عليه عبارة "تحققوا من الوقائع بخصوص التصويت عبر البريد"، وهو الأول للشبكة الاجتماعية التي قاومت منذ فترة طويلة دعوات لتوجيه اللوم لرئيس الولايات المتحدة على منشورات غير مؤكدة.

ورد ترامب مرة أخرى اليوم الأربعاء، قائلًا إنه "لا يمكننا السماح لبطاقات الاقتراع بالبريد على نطاق واسع أن تتجذر في بلدنا. سيكون أمرا متاحا للجميع في الغش والتزوير وسرقة بطاقات الاقتراع". وتابع أنه "من يخدع أكثر هو من يفوز"، داعيا "وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تنظف نفسها الآن".

(أ ب)

واتهم ترامب أيضًا منصات التواصل الاجتماعي بالتدخل في الانتخابات الأخيرة، قائلًا إننا "رأينا ما حاولوا القيام به وفشلوا في عام 2016". وأضاف أننا "لا يمكننا السماح لنسخة أكثر تعقيدا من ذلك أن تحدث مرة أخرى". واستخدم ترامب مرارا "تويتر" كمنصة لنشر الإساءات ونظريات المؤامرة والشتائم التي يتلقاها 80 مليونًا من متابعيه.

وقبل انتخابه في عام 2016، خاض معركته السياسية عبر تأييد كذبة أن باراك أوباما، أول رئيس أميركي أسود، لم يولد في الولايات المتحدة وبالتالي لم يكن مؤهلًا ليكون رئيسا.