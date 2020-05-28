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زوكربرغ يرد على ترامب:"فرض رقابة على منصة ليس بالقرار الصائب"

تاريخ النشر: 28/05/2020 - 09:11

زوكربرغ يرد على ترامب:"فرض رقابة على منصة ليس بالقرار الصائب"
(أ ب)
عرب ٤٨

علّق الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، أمس الأربعاء، على تهديدات وجهها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لشركات التواصل الاجتماعي، إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون "الرد الصائب" من قبل الحكومة.

وقال زوكربرغ أمس، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة، لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة، ليس برد الفعل الصائب".

وعرضت "فوكس نيوز" مقطعا قصيرا للمقابلة، وقالت إنها ستذيعها بالكامل، اليوم الخميس.

وهدد ترامب، أمس الأربعاء، بتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي أو إغلاقها، بعد يوم من إضافة "تويتر" تحذيرا لبعض تغريداته، لحث المتابعين على تحري مصداقية هذه التغريدات.

وكرر الرئيس الأميركي، دون تقديم دليل، اتهاماته لمنصات التواصل الاجتماعي بالتحيز عبر تغريتدين، قائلاً: "يشعر الجمهوريون أن منصات التواصل الاجتماعي تعمل على إسكات أصوات المحافظين تمامًا"، وأضاف متوعدا: "سننظمها بقوة أو سنغلقها قبل أن نسمح لها بحدوث ذلك ".

وتابع قائلا موجها كلامه للمسؤولين عن تلك المواقع: "نظفوا أفعالكم الآن"، كما اعتبر في تغريدة سابقة على "تويتر"، منصته المفضلة للتواصل مع العالم إن "‘تويتر‘ يتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فيسبوك
#مارك زوكربرغ
#تهديدات
#دونالد ترامب

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