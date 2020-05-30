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مختارات من أعمال الفنان حسن حسني

تاريخ النشر: 30/05/2020 - 18:12

مختارات من أعمال الفنان حسن حسني
الراحل الفنان حسن حسني
عرب ٤٨

تزاحمت منشورات استذكار وتقدير دور الفنان الممثل المصري الراحل حسن حسني، بين روّاد مواقع منصات التواصل الاجتماعي وهواة السينما، ونشروا مقاطع فيديو من مسلسلاته وأفلامه التي تركت أثرًا كبيرًا عليهم وعلى المشاهد العربي بشكل عام.

كتب الممثل المصري محمد البزاوي من خلال صفحته في "تويتر": "ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن هاتفضل دايمًا حاضر بكل تاريخك العظيم.. هاتفضل من أهم علامات جيلك وجيلنا هاتفضل ‘چوكر‘ السينما و المسرح والتليفزيون.. مع السلامة يا عمنا وأستاذنا وبابا".

واخترنا بعض المقاطع التي شارك فيها الفنان حسن حسني تخليدًا لأعماله التي أضحكت الملايين من العرب وهواة السينما العربيّة.

مشهد كوميدي من فيلم "الباشا تلميذ"

مشهد كوميدي حسن حسني وهانى رمزي في فيلم "غبي منه وفيه"

حسن حسني وأحمد حلمي في فيلم "ميدو مشاكل"

مقطع كوميدي بين محمد سعد (اللمبي) وحسن حسني (عم بخ)

مقطع كوميدي بين رامز جلال وحسن حسني في فيلم "أحلام الفتى الطايش"

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

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