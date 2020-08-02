منع الصحافيين من حضور مؤتمر الحزب الجمهوري لترشيح ترامب رسميا 

ذكرت تقارير إخبارية أميركية أنه سيتم منع الصحافيين من حضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، المزمع عقده في ولاية كارولاينا الشمالية، في وقت لاحق الشهر الجاري لترشيح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسميا للانتخابات المقبلة، كما أجبر ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، ترامب، على إلغاء جزء من مؤتمر كان من المقرر عقده في فلوريدا في تموز/ يوليو.

وقال متحدث باسم المؤتمر الوطني لصحيفة "أركانساو ديموكراتيك غازيت": "نخطط لتكون كافة أنشطة (مدينة) تشارلوت مغلقة أمام وسائل الإعلام: من الجمعة 21 حتى الاثنين 24 آب/ أغسطس نظرا للقيود الصحية المفروضة في الولاية".

وأضاف: "نعمل ضمن المعايير المحددة لنا من قبل الولاية والإرشادات المحلية في ما يتعلّق بعدد الأشخاص الذين بإمكانهم حضور الفعاليات"، لكن شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤول في الحزب الجمهوري قوله إنه سيتم بث عملية التصويت لتسمية ترامب، رسميا، مباشرة عبر الإنترنت.

وقال رئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض، زيكي ميلر، أمس السبت: "هذا قرار غير حكيم. على الحزب الجمهوري ومؤتمر الحزب الجمهوري إعادة النظر فيه".

وأضاف أن "تسمية مرشّح الرئاسة لحزب أساسي هو أمر يهم الشعب الأميركي".

وأفاد ميلر في تغريدة نشرها لاحقا، بأن "مسؤولا في مؤتمر الحزب الجمهوري يقول الآن إن القرار ليس نهائيا ولا يزالون ينظرون في الخيارات بشأن التغطية الإعلامية".

وأُجبر ترامب على إلغاء تجمّعاته الانتخابية جرّاء الوباء الذي يودي بحياة أكثر من ألف أميركي يوميا.