ترامب يصرّ على تضليله: منشوراتي ممتازة

رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراري "فيسبوك" و"تويتر" بشأن منشوراته حول إصابة الأطفال بفيروس كورونا، وقال إنّ رسائله التي شطبها الموقعان "ممتازة".

وأضاف ترامب، في برنامج للإذاعة التي يملكها المحافظ جيرالدو ريفيرا، أنه "رسم صورة ممتازة، صورة عن الشباب".

وشطب "فيسبوك" للمرة الأولى تسجيل فيديو على صفحة الرئيس "لانتهاكه القواعد المتعلقة بالتضليل الإعلامي الخطير" حول وباء كوفيد-19.

ويظهر في التسجيل الملياردير الجمهوري وهو ويوضح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن الأطفال محصنون "بشكل شبه كامل" من فيروس كورونا المستجد.

بينما منع موقع "تويتر"، من جهته، فريق حملة ترامب الانتخابية من نشر تغريدات مؤقتًا، قبل سحب رسالة تتضمن تسجيل الفيديو نفسه.

ويدافع الرئيس الأميركي بشدّة عن إعادة فتح المدارس لتنشيط البلاد مجددا قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال ترامب للإذاعة، الخميس، إنّ "كل الأطباء يقولون الشيء نفسه. في نهاية الأمر، ربما ليس جميعهم، بعضهم يقولون أمرا آخر".

واتهم شبكات التواصل الاجتماعي بالعمل على كم أصوات المحافظين.