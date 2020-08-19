عزمي بشارة على "العربي" للحديث عن اتفاق إسرائيل والإمارات

يبث "التلفزيون العربي"، مساء اليوم الأربعاء، لقاءً خاصًا، يجريه مع مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور عزمي بشارة، للبحث في أبعاد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

ويندرج اللقاء خلال حلقة من برنامج "حديث خاص"، يناقش خلالها بشارة تداعيات "اتفاق أبراهام" بين إسرائيل والإمارات وما إذا كان تطبيعًا للعلاقات أم إعلانًا رسميًا عن تحالف قائم.

ويناقش اللقاء موقع إسرائيل في خريطة التحالفات والاصطفافات الإقليمية في المنطقة، وما إذا كان اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب مقدمة لاتفاقات مماثلة مع دول عربية أخرى تتقاطع رؤيتها الاستراتيجية للمنطقة مع رؤية صناع القرار في إسرائيل.

وفي هذه الحلقة سيتناول بشارة محاولات تصفية القضية الفلسطينية والقفز على المواقف العربية المعهودة بشأنها، بالإضافة إلى ما هو مطلوب فلسطينيًا في هذه المرحلة من مسيرة النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويقرأ اللقاء في تداعيات انفجار مرفأ بيروت وآثاره السياسية المحتملة على مستقبل النظام الطائفي في لبنان. ويتلقى "التلفزيون العربي" أسئلة المشاهدين حول الملفات المطروحة خلال اللقاء عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

يُبث على شاشة "التلفزيون العربي"، مساء اليوم الأربعاء، الساعة 21:00 بتوقيت القدس.