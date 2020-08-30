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مشجعو نادي برشلونة يعبرون عن حزنهم بمغادرة #ميسي

تاريخ النشر: 30/08/2020 - 13:09

مشجعو نادي برشلونة يعبرون عن حزنهم بمغادرة #ميسي
ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

كانت رسالة اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لفريقه الإسبانيّ نادي برشلونة الذي حمل اسمه وخاض معه كل المعارك طوال مسيرته الكرويّة، التي قدّم فيها نيّته على ترك الفريق، بمثابة إطلاق موجة احتجاج جماهيريّة على مستوى عشّاق فريق البلاوغرانا.

وتصدّر وسم #ميسي لائحة المواضيع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الأخير، في عدة دول عربيّة، بحيث عبّر المشجعون عن حبّهم للاعب ميسي الذي ألهمهم على مدار سنوات في طريقة لعبه الخاصة، ولا يزال وسم #ميسي الأول على صعيد بلدان عربيّة كثيرة، إذ يعترض المؤيدون للفريق برشلونة على قراره بترك النادي الذي أحبوه لأجله.

قال بدر الوسار على حسابه في "تويتر" إن "عمري ما كنت مجهز نفسي ليوم رحيل #ميسي كنت متوقع رحيله بعد سنوات وسيكون باحتفال إستثنائي بكثير من المشاعر الحزينة والفخورة بفتى من الاماسيا عبث بالتاريخ وقلوبنا، شعور غريب غريب لا يوجد مدينة بالعالم حزينة كبرشلونة حاليًا".

دوّن حساب يحمل اسم "عزوز" على "تويتر" بيت شعر للشاعر المصري فاروق جويدة، قال فيه "ما كنتُ أعرفُ والرحيلُ يشدّنا. أنّي أودّعُ مُهجَتِي وحياتي. ما كان خوفي من وداعٍ قد مضى. بل كان خوفي من فراقٍ آتِ".

كتبت ندى الزبيدي على حسابها في "تويتر" أنه "منذ أن أرسل ميسي الفاكس إلى إدارة برشلونة، تم التغريد بـ2 مليون تغريدة في ‘تويتر‘، الكل غرد (السياسي، الرياضي، الاجتماعي، السينمائي، الأندية الرياضية، بل حتى شركة ‘تويتر‘)، ليونيل ميسي أثبت اليوم أنه أقوى رجل رياضي في العالم #ميسي".

ونشرت صفحة موقع "كووورة" على "تويتر" صورة لطفل إسباني قالت إن "طفل من مشجعي برشلونة بانتظار وصول ميسي للفحص الطبي #ميسي_يغادر #ميسي".

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