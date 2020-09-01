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"شارلي إيبدو" تعيد نشر رسوم ساخرة من النبي محمد

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 15:05

"شارلي إيبدو" تعيد نشر رسوم ساخرة من النبي محمد
(توضيحية "أ ب")
عرب ٤٨

أعادت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، نشر رسوم الكاريكاتير للنبي محمد بالتزامن مع بدء محاكمة منفذي الهجوم الإرهابي عليها في كانون الثاني/ يناير.

وكتب مدير الصحيفة الأسبوعية، لوران ريس سوريسو، "لن نستلم أبدا"، موضحا قرار نشر الرسوم على غلاف العدد الجديد الذي سيتم توزيعه على الأكشاك، يوم غد الأربعاء، ويمكن الاطلاع عليه على الإنترنت اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من محاكمة شركاء الجهاديين الذين قضوا على هيئة التحرير في 7 كانون الثاني/يناير 2015.

هذه الرسوم الإثني عشر، التي نشرتها في البداية صحيفة "يلاندس بوستن" الدنماركية في 30 أيلول/ سبتمبر 2005، ثم "شارلي إيبدو" في عام 2006، تُظهر النبي محمد يعتمر قنبلة بدلا من العمامة، أو كشخصية مسلحة بسكين محاطة بامرأتين منقبتين.

وتعرضت المجلة الأسبوعية للتهديد عدة مرات بعد ذلك، حيث أضرمت النار في مقر هيئة تحريرها إلى أن تم الهجوم الانتحاري عليها في 7 كانون الثاني/ يناير، وتم خلاله قتل عدد من أركانها، مما تسبب في صدمة عالمية وتظاهرات ضخمة في فرنسا.

وإضافة إلى هذه الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية، تضمنت الصفحة الأولى من صحيفة "شارلي إيبدو" كذلك تحت عنوان "كل ذلك من أجل هذا" رسم كاريكاتوري للنبي محمد بقلم رسام الكاريكاتير كابو، الذي قُتل في هجوم 7 كانون الثاني/ يناير 2015.

وقال فريق "شارلي إيبدو" إن "إعادة نشر هذه الرسوم الكاريكاتورية هذا الأسبوع الموافق لبدء محاكمة منفذي الهجوم الإرهابي في كانون الثاني/ يناير 2015 يبدو أمر ضروري بالنسبة لنا".

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#شارلي إيبدو
#فرنسا
#الني محمد
#رسوم هزلية

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من عرب 48

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