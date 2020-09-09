حرامي_الشاي: هل سيستولي أيضًا على الأسماك الموريتانيّة؟

ما إن أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن توزيع كميات من الشاي السيلاني والتي حصلت عليها بلاده من سريلانكا عقب انفجار مرفأ بيروت، على الجيش ودوائر الرئاسة الجمهوريّة، أطلق ناشطون لبنانيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يتهمون فيها الرئيس اللبناني بالسرقة حتى بالشاي وتوزيعها على من لا يستحق.

ونشر حساب الرئاسة في 24 آب/ أغسطس صورة لعون خلال استقباله سفيرة سريلانكا، مع تعليق جاء فيه أن السفيرة أعلنت أن بلادها "قدمت 1675 كيلوغرامًا من الشاي السيلاني لصالح المتضررين من الانفجار".

وبعد تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية في اليومين الأخيرين طرحت تساؤلات حول الجهات التي تسلّمت الشاي وتم التفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، نشر موقع الرئاسة، الثلاثاء، أن عون وجه رسالة الى نظيره السريلانكي "شكره فيها على إرساله هدية عبارة عن كمية من الشاي السيلاني تسلّمها الجيش وسلّمها إلى دوائر رئاسة الجمهورية، حيث تمّ توزيعها على عائلات العسكريين في لواء الحرس الجمهوري".

وأثار هذا البيان جملة انتقادات، تزامنًا مع تصدر وسمي #حرامي_الشاي و#الشاي_السيلاني "تويتر" في لبنان.

وغرّد إيمانويل مطر على حسابه في "تويتر" أنه "ضلّو يقولوا انو القوات سرقت خبزاتن حتّى أجا بيّ الكل وسرق شاياتنا #أين_السيلاني #حرامي_الشاي".

ضلّو يقولوا انو القوات سرقت خبزاتن

حتّى اجا بي الكل وسرق شاياتنا#أين_السيلاني#حرامي_الشاي — Manoel (@manoelmatar) September 9, 2020

وكتبت النائبة بولا يعقوبيان التي استقالت من البرلمان عقب الانفجار احتجاجًا على أداء السلطات، "الشاي أُرسل إلى اللبنانيين بخاصة المتضررين من انفجاركم، وطبعا لم يكن هدية لمن لا يحتاجها". وأضافت متوجهة لعون "توزيع المساعدات على حاشيتك معيب".

الشاي ارسل الى اللبنانيين بخاصة المتضررين من انفجاركم وطبعا لم يكن هدية لمن لا يحتاجها

توزيع المساعدات على حاشيتك معيب #لبنان ينحدر مع عهدكم كما لم يفعل حتى في زمن الاقتتال في عهدكم السابق https://t.co/XlweMGdYJu — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) September 8, 2020

وسألت ريم على "تويتر": "لما سيُوزّع الشاي على الحرس الجمهوري وليس على الناس المتضررة؟"، مضيفة "حجة أنه هدية لشخص الرئيس أقبح من ذنب".

ليش بدو يتوزع الشاي على الحرس الجمهوري مش على العالم المتضررة

والحجة إنو هدية لشخص الرئيس أقبح من ذنب ليش ما قدمتلو هدية غير بوقت الإنفجار

ولنفترض إنو فعلا هدية إلو مش كان أولى يكونوا للعوائل المتضررة

على عيون العالم بس #حرامي_الشاي — Reem (@RFagher) September 8, 2020

ولم يقتصر الأمر على الشاي السيلاني فحسب، إذ لم يتضح مصير نحو 12 طنًا من الأسماك أرسلتها موريتانيا منتصف الشهر الماضي، ولم تعلن أي من الجمعيات التي تُعنى بتقديم المساعدات الغذائية تسلّمها.

وبعد جدل عبر الإنترنت، أصدرت قيادة الجيش، الإثنين، "توضيحًا"، قالت فيه إنها "تسلمت" حمولة الأسماك و"عمدت فور تسلمها الى تخزينها وفق الأصول وعملًا بشروط السلامة العامة". وأفادت أنها "تتواصل مع عدد من الجمعيات التي تقوم بإعداد وجبات طعام، لطهو السمك وتوزيعه على متضرري انفجار المرفأ".

وفي تغريدة ساخرة، كتبت ساندرا "القصر الجمهوري أو قصر الشعب يدعوكم الى حفل غداء مجاني نهار الأحد. بوفيه مفتوح سمك موريتاني ومشروب مفتوح شاي سيلاني، الدعوة مجانية للجميع، كونوا كثرًا".

القصر الجمهوري او قصر الشعب يدعوكم الى حفل غذاء مجاني نهار الاحد.

Open Buffet سمك موريتاني

Open bar ساي سيلاني

الدعوة مجانية للجميع

كونوا كتار #حرامي_الشاي — SandraZgheib. #فخامة_الرئيسة (@sandrazgheib) September 8, 2020

كتب ساري درغام على حسابه في "تويتر" ساخرًا "أبو حاتم طلع حرامي الشاي #حرامي_الشاي".

أبو حاتم طلع حرامي الشاي#حرامي_الشاي pic.twitter.com/dfA4x0SoBh — Sary Dergham ساري درغام (@saryderghamm) September 8, 2020

وتساءلت ريبيكا على "تويتر" بطريقة هزلية: "يعني انتو ليش مستغربين من واحد بضل نايم انو يسرق ١٦٧٥ كيلوغرام من الشاي السيلاني؟ الزلمي بحاجة لهلقد كمية من الكافيين وأكتر ليقدر يوعى... وبشك انو يوعى! #حرامي_الشاي #أين_السيلاني؟".

يعني انتو ليش مستغربين من واحد بضل نايم انو يسرق ١٦٧٥ كيلوغرام من الشاي السيلاني؟ الزلمي بحاجة لهلقد كمية من الكافيين وأكتر ليقدر يوعى... وبشك انو يوعى!#حرامي_الشاي #أين_السيلاني — Rebecca (@Rebeccabikhalil) September 8, 2020

قالت نيكول نجّار عبر حسابها في "تويتر" إن "يلي عجبني فيك يا معلم مبارح، أن كنت صريح معنا ودغري قلت انك قرطت الشاي كرمال الحرس الجمهوري. مش أن خفيت الخبرية وبعد فترة عرفنا فيها متل باقي الفضائح. #أين_السيلاني #حرامي_الشاي".

يلي عجبني فيك يا معلم مبارح، أن كنت صريح معنا ودغري قلت انك قرطت الشاي كرمال الحرس الجمهوري. مش أن خفيت الخبرية وبعد فترة عرفنا فيها متل باقي الفضائح.@LBpresidency #أين_السيلاني #حرامي_الشاي — Nicole Najjar (@NajjarNicole) September 9, 2020

كتب لوسيان بورجيلي على "تويتر" أن "الأتعس من سرقة الشاي وعدم توزيعه على المتضررين، هو هالوقاحة بالاعتراف إنه تصرفوا بالمساعدات متل ما هن بدهم ووزعوها على غير المتضررين وهيك كل شي عادي ومعلن بكل وقاحة. بأي بلد ثاني (مش مزرعة طوائف وسياسيين مرتهنين للخارج وقضاء تابع) هيك شغلة لوحدها بتسقط الرئيس. #حرامي_الشاي".