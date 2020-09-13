  2. ميديا
  3. ميديا

#الحل_في_إيد_الشعب: تكثيف الدعوات للإطاحة بالسيسي

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 15:43

#الحل_في_إيد_الشعب: تكثيف الدعوات للإطاحة بالسيسي
ثورة 25 يناير (الأناضول)
عرب ٤٨

يظهر وسم #الحل_في_إيد_الشعب بين قائمة المواضيع الأكثر تداولًا في مصر، وذلك بعد أن توترت الأجواء في البلاد بسبب حملة هدم البيوت التي تقوم بها السلطات وطالت حملة الهدم أيضًا المساجد ثم عقب ذلك مقتل الشاب إسلام الأسترالي مؤخرًا على يد ضابط شرطة، واستياء الأحوال المعيشية للمصريين.

ويأتي هذا الوسم بعد أن ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر الأسبوعين الأخيرين بالمطالبة للنزول إلى الشوارع في 20 أيلول/ سبتمبر للتظاهر ضد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ونظامه.

كتب عبد الرحمن على "تويتر" أننا "نحن الذين نغيّر الحكام أعرف قوتك #الحل_في_إيد_الشعب #انزل_20_سبتمبر".

وقالت منى على "تويتر": "الله يحرق قلبه زى ما حرق قلوب الناس الغلابة #الحل_في_إيد_الشعب".

قال مُعز عبد الفتاح من خلال حسابه في "تويتر": "وإن سألوك عن العدل في بلاد المسلمين قُل لهم لقد مات عمر.. حال الشعب المصري في عهد الخونة #الحل_في_إيد_الشعب #مش_عايزينك".

وغردت ديما زيادة على "تويتر" إن "بعد اللي فات بعد اللي مات.. لسة السكات هو السكات رغم اللي كان الحق مش محتاج بيان عشان يبان.. الحق مش هيعود لواحد عاش جبان يا شعب حر.. الحق يرجع بالميدان #الحل_في_ايد_الشعب #مع_معتز".

وكتب حساب يحمل اسم "أمين" على "توتير" أن "قبل جمعة الغضب أعظم جمعة في تاريخ مصر الحديث قُطِع الإنترنت والرسائل النصية عن الشبكات في مصر فخرج الجميع إلى الشوارع ليرى ما يحدث وكانت مليونية عظيمة اللهم ثورة لا تبقي ولا تذر #الحل_في_ايد_الشعب #مع_معتز".

وذكر حساب الهرم أن "أنا زي ما نزلت يوم الجمعة الي فاتت ومش لقيت حد في الشارع برضو هنزل يوم 20 أيلول/ سبتمبر بس يا رب المرة دي تبقي رجالة وجدعان وتنزلوا #الحل_في_ايد_الشعب".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

##الحل_في_إيد_الشعب
#احتجاجات
#مصر

حوارات

أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فيسبوك تختار من موظفيها للمساعدة في صناديق الاقتراع الأميركيّة
فيسبوك تختار من موظفيها للمساعدة في صناديق الاقتراع الأميركيّة

2020-09-12

#بحرينيون_ضد_التطبيع: رفض بحريني وعربي لـ"اتفاق السلام" الإسرائيلي البحريني
#بحرينيون_ضد_التطبيع: رفض بحريني وعربي لـ"اتفاق السلام" الإسرائيلي البحريني

2020-09-11

التلفزيون العربي يفتح "وثائق أبوت آباد"
التلفزيون العربي يفتح "وثائق أبوت آباد"

2020-09-11

الأكثر قراءة

نتنياهو وترامب يُعلنان عن اتفاق

نتنياهو وترامب يُعلنان عن اتفاق "سلام" إسرائيلي بحرينيّ

2020-09-12
القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع

القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع "الفوري" عن التطبيع مع إسرائيل؛ نسف للمبادرة العربية

2020-09-12
انتهاء التهافت على التطبيع؟

انتهاء التهافت على التطبيع؟

2020-09-12
السلطة الفلسطينيّة تدرس تعليق عضويتها في الجامعة العربية

السلطة الفلسطينيّة تدرس تعليق عضويتها في الجامعة العربية

2020-09-12
عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

2020-09-12