الحل_في_إيد_الشعب: تكثيف الدعوات للإطاحة بالسيسي

يظهر وسم #الحل_في_إيد_الشعب بين قائمة المواضيع الأكثر تداولًا في مصر، وذلك بعد أن توترت الأجواء في البلاد بسبب حملة هدم البيوت التي تقوم بها السلطات وطالت حملة الهدم أيضًا المساجد ثم عقب ذلك مقتل الشاب إسلام الأسترالي مؤخرًا على يد ضابط شرطة، واستياء الأحوال المعيشية للمصريين.
ويأتي هذا الوسم بعد أن ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر الأسبوعين الأخيرين بالمطالبة للنزول إلى الشوارع في 20 أيلول/ سبتمبر للتظاهر ضد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ونظامه.
كتب عبد الرحمن على "تويتر" أننا "نحن الذين نغيّر الحكام أعرف قوتك #الحل_في_إيد_الشعب #انزل_20_سبتمبر".
نحن الذين نغير الحكام— عبد الرحمن (@skM5cvGeOOMTE7l) September 12, 2020
أعرف قوتك#الحل_في_ايد_الشعب #انزل_20_سبتمبر pic.twitter.com/IiTGJ1tCoo
وقالت منى على "تويتر": "الله يحرق قلبه زى ما حرق قلوب الناس الغلابة #الحل_في_إيد_الشعب".
الله يحرق قلبه زى ما حرق قلوب الناس الغلابة #الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/F891m0dh5X— MONA (@Smaramohamed4) September 12, 2020
قال مُعز عبد الفتاح من خلال حسابه في "تويتر": "وإن سألوك عن العدل في بلاد المسلمين قُل لهم لقد مات عمر.. حال الشعب المصري في عهد الخونة #الحل_في_إيد_الشعب #مش_عايزينك".
وان سألوك عن العدل في بلاد المسلمين— Moaz Abd Alfatah (@MoazAtwa) September 12, 2020
قول لهم لقد مات عمر
حال الشعب المصري في عهد الخونة#الحل_في_ايد_الشعب#مش_عايزينك pic.twitter.com/cSWaPYFUSK
وغردت ديما زيادة على "تويتر" إن "بعد اللي فات بعد اللي مات.. لسة السكات هو السكات رغم اللي كان الحق مش محتاج بيان عشان يبان.. الحق مش هيعود لواحد عاش جبان يا شعب حر.. الحق يرجع بالميدان #الحل_في_ايد_الشعب #مع_معتز".
بعد اللي فات بعد اللي مات— (@dimaaa1993) September 12, 2020
لسة السكات هو السكات رغم اللي كان
الحق مش محتاج بيان علشان يبان
الحق مش هايعود لواحد عاش جبان
يا شعب حر
الحق يرجع بالميدان#الحل_في_ايد_الشعب#مع_معتز pic.twitter.com/mhiiIAfPoC
وكتب حساب يحمل اسم "أمين" على "توتير" أن "قبل جمعة الغضب أعظم جمعة في تاريخ مصر الحديث قُطِع الإنترنت والرسائل النصية عن الشبكات في مصر فخرج الجميع إلى الشوارع ليرى ما يحدث وكانت مليونية عظيمة اللهم ثورة لا تبقي ولا تذر #الحل_في_ايد_الشعب #مع_معتز".
قبل جمعة الغضب اعظم جمعة في تاريخ مصر— (@fcbliveotp) September 12, 2020
الحديث قطع الانترنت والرسائل النصية عن الشبكات في مصر خرج الجميع الي الشوارع ليري ما يحدث وكانت مليونية عظيمة
اللهم ثورة لا تبقي ولا تذر#الحل_في_ايد_الشعب#مع_معتز pic.twitter.com/o4bC7QuF2g
وذكر حساب الهرم أن "أنا زي ما نزلت يوم الجمعة الي فاتت ومش لقيت حد في الشارع برضو هنزل يوم 20 أيلول/ سبتمبر بس يا رب المرة دي تبقي رجالة وجدعان وتنزلوا #الحل_في_ايد_الشعب".
انا زي ما نزلت يوم الجمعة اللى فاتت و مش لقيت حد في الشارع برضوا هنزل— هرم (@shaheenactor) September 12, 2020
يوم ٢٠ سبتمبر بس يارب المره دي تبقي رجاله و جدعان و تنزلوا #الحل_في_ايد_الشعب pic.twitter.com/H8acUg0GZF
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