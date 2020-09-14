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فيسبوك: خاصية مشاهدة الأفلام معًا أصبحت متاحة

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 22:48

فيسبوك: خاصية مشاهدة الأفلام معًا أصبحت متاحة
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت "فيسبوك"، الإثنين، أن وظيفة "ووتش توغيذر" (المشاهدة معًا) الجديدة ستصبح متوفرة خلال الأسابيع المقبلة في كل مكان تتوفر فيه خدمة المحادثة "مسنجر" التابعة لها.

وسيكون في وسع مستخدمي خدمة "فيسبوك ووتش" للفيديو، التابعة لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن يشاهدوا أفلامًا وبرامج في وقت واحد، تظهر على شاشات هواتفهم ومعها صور وجوه أصدقائهم الذين يشاركونهم المشاهدة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء، عن رئيسة مبيعات "مسنجر"، أوليفيا غرايس، قولها إن "فيسبوك تهدف إلى إيجاد طريقة جديدة لتجربة مشاهدة فيلم جماعيًا"، بعد أشهر من التباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.

وتمكّن الخدمة الجديدة المستخدمين، خلال اتصال هاتفي في ما بينهم، أن يقرّروا مشاهدة أي نوع من البرامج والأفلام المتاحة على "فيسبوك ووتش"، فتظهر على الشاشة صورة ما قرروا مشاهدته، إلى جانب صور أفراد المجموعة المشارِكة، مما يتيح لكل منهم رؤية ردود فعل الآخرين بالتزامن.

وسيكون هذا الخيار ممكنًا خلال المحادثات التي يمكن أن يشارك فيها ثمانية أشخاص كحدّ أقصى، أو عبر غرف المحادثة "مسنجر رومز" التي يمكن أن يكون موجودًا فيها عدد أكبر من المشاركين يصل إلى خمسين.

وزاد استخدام الاتصالات بتقنية الفيديو بشكل كبير خلال الأزمة الصحيّة المرتبطة بفيروس كورونا، وراجت مؤتمرات الفيديو إما لأغراض العمل أو لاستخدامات اجتماعية.

وأشارت "فيسبوك" في بيان إلى أن "أكثر من 150 مليون اتصال فيديو تُجرى عبر مسنجر يوميًا، فيما تُرسَل بواسطتها أكثر من 200 مليون مقطع فيديو".

وبادرت الشركة العملاقة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي إلى إضافة وظائف عدّة في هذا المجال خلال مرحلة الحجر، من بينها "مسنجر رومز".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيسبوك
#ووتش توغيذر
#المشاهدة معًا
#التباعد الاجتماعي
#المشاهدة بالتزامن

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