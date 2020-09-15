  2. ميديا
  3. ميديا

المواقع الأميركيّة الكبرى تتجاهل مؤتمر التطبيع: ترويج لترامب

تاريخ النشر: 15/09/2020 - 21:34

المواقع الأميركيّة الكبرى تتجاهل مؤتمر التطبيع: ترويج لترامب
من مؤتمر التطبيع (أ ب)
عرب ٤٨

تجاهلت المواقع الإخباريّة الأميركيّة الكبرى مؤتمر التطبيع بين إسرائيل والبحرين والإمارات الذي عقد برعاية أميركيّة في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء.

"نيويورك تايمز"
"نيويورك تايمز"

ولم تبرز مواقع "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"ذي غارديان" (النسخة الأميركيّة) و"نيويورك بوست" و"وول ستريت جورنال" الخبر في موقعها ضمن العناوين الرئيسيّة.

بينما رفع موقع "يو إس إيه توداي" الخبر في زاوية الموقع، بصورة أرشيفيّة لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دون أن تكلّف نفسها "عناء" تحديث الخبر، وأرفقت تحت الصورة مباشرة جملة جاء فيها "يأمل حلفاء دونالد ترامب بأنّ الاتفاقيّات ستلمّع صورته كصانع سلام في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات الرئاسيّة" في الولايات المتحدة.

""يو إس إيه توداي"

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ألمحت إلى السياق الانتخابي لمؤتمر التطبيع في تقرير نشرته الثلاثاء بعنوان "مؤتمر البيت الأبيض سيكون فوزًا دبلوماسيًا وهديّة انتخابيّة" لترامب، المتخلّف عن منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بـ8 نقاط.

"واشنطن بوست"
"واشنطن بوست"

وافتتحت الصحيفة تقريرها بالقول إنه "لطالما كان رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو مدينًا للرئيس ترامب الذي قدّم هدايا دبلوماسية له مرارًا وتكرارًا عندما كان نتنياهو يقاتل لأجله بقائه السياسي".

وأضافت الصحيفة أن "زعماء الخليج مدينون لترامب بالمثل" وأنهم "مثل نتنياهو سيكونون سعداء برؤية ترامب فائزًا بولاية ثانية" في الانتخابات التي ستجري في تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل.

وعدّت الصحيفة المؤتمر "ردّ جميل" من دول الخليج ونتنياهو لترامب.

"وول ستريت جورنال"
"وول ستريت جورنال"

وتكمل أنّه كما أُعلن في حملات ترامب الجديدة، فإنّ هذه الاتفاقيّات ستشكّل جوهر رسالته بشأن السياسة الخارجيّة مع اقتراب الحملة من نهايتها: على رغم كل خطاباته العدوانيّة وعدم قدرته على التنبّؤ، فإنه يجلب تناغمًا جديدًا في الشرق الأوسط الفوضوي.

"نيويورك بوست"
"ذي غارديان"

ونقلت الصحيفة عن المديرة التنفيذيّة للمجلس اليهودي الديمقراطي لأميركا، هالي سوفير، "لا يمكن تجاهل أن هذا يحدث قبل الانتخابات عندنا بـ48 يومًا"، وتابعت "في 3 انتخابات سابقة في إسرائيل، عمل ترامب على ترجيح كفّة نتنياهو. والآن جاء نتنياهو إلى واشنطن وسط أزمته السياسيّة في الداخل".

وسخرت سوفير من عبارة "سلام في الشرق الأوسط"، واصفة إياها بالمخادعة، "تستخدم مصطلحًا يُستخدم عادةً لوصف تسوية سياسية كبيرة مأمول بها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في إعلانات لاتفاقيّات أكثر تواضعًا".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الإمارات
#إسرائيل
#مؤتمر التطبيع
#البحرين
#أميركا
#ترامب

حوارات

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحافة الإماراتية "كاحول لافان".. أكثر من الإسرائيليّة
الصحافة الإماراتية "كاحول لافان".. أكثر من الإسرائيليّة

2020-09-15

"ظل الأمير" سعد الجبري وصراع الأحفاد على عرش السعودية
"ظل الأمير" سعد الجبري وصراع الأحفاد على عرش السعودية

2020-09-15

"BDS" تدعو لمقاطعة "ناس ديلي": تمويل إماراتيّ وتوريط "في التطبيع مع إسرائيل"
"BDS" تدعو لمقاطعة "ناس ديلي": تمويل إماراتيّ وتوريط "في التطبيع مع إسرائيل"

2020-09-15

الأكثر قراءة

لماذا يجب أن يخاف اليافعون الأصحّاء كورونا؟

لماذا يجب أن يخاف اليافعون الأصحّاء كورونا؟

2020-09-14
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في اللد

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في اللد

2020-09-14
أطباء ضد فحوصات كورونا:

أطباء ضد فحوصات كورونا: "دقيقة في إسرائيل أكثر من اللازم"

2020-09-14
سين جيم: هذا كل ما يجب معرفته عن الإغلاق

سين جيم: هذا كل ما يجب معرفته عن الإغلاق

2020-09-14
وثيقة إسرائيلية:

وثيقة إسرائيلية: "يجري حوار هادئ مع السعودية"

2020-09-14