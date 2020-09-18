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تويتر يشدّد حمايته لحسابات عشية الانتخابات الأميركية

تاريخ النشر: 18/09/2020 - 08:36

تويتر يشدّد حمايته لحسابات عشية الانتخابات الأميركية
(أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

يتجّه موقع تويتر إلى تشديد الإجراءات الأمنيّة الخاصّة بحسابات السياسيين الكبار والصحافيين في الولايات المتحدة لحمايتها من السرقة، عشيّة الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل.

وأوضح الموقع، الذي يلاقي انتشارًا واسعًا في الولايات المتحدة، في بيان صادر عنه أنه سيلجأ إلى أنظمة دفاعية أكثر تطورًا لحماية تلك الحسابات من السرقة والاستيلاء عليها.

ولفت البيان إلى أن "تفعيل هذه الإجراءات الأمنية قبل الانتخابات الرئاسية، يمثل خطوة بالغة الأهمية".

ومع التحديث، سيطلب تويتر من المستخدمين الذين لديهم كلمات مرور ضعيفة تحديث معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم، وسيشجعهم على تمكين المصادقة الثنائية.

وستعمل الشركة، أيضًا، على تمكين حماية إعادة تعيين كلمة المرور، لمنع إعادة تعيين كلمات المرور غير المصرح بها وفرض تدابير أخرى للحماية من المتسللين.

وانتقد المشرّعون في السابق موقع تويتر لعدم قيامه بما يكفي لحماية الحسابات رفيعة المستوى، بعد سيطرة المتسللين على العديد من الحسابات البارزة، بما في ذلك باراك أوباما وجو بايدن وإيلون موسك وبيل جيتس، وتم القبض على مراهق من فلوريدا واثنين آخرين فيما بعد لدورهم المزعوم في الاختراق.

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#تويتر
#الولايات المتحدة
#حماية كلمات المرور

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