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#أنقذوا_الظاهر: حملة تطالب بالإفراج عن صحافي تعتقله السلطة

تاريخ النشر: 21/09/2020 - 13:21

#أنقذوا_الظاهر: حملة تطالب بالإفراج عن صحافي تعتقله السلطة
رسم كاريكاتوري للفنان محمود عباس
عرب ٤٨

تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال الصحافي، عبد الرحمن ظاهر، لليوم الـ35 على خلفية منشور كتبه على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى خلفية أعمال كان قد أنتجها قبل سنوات عديدة كانت قد أغلقت السلطات ملفاتها منذ سنوات.

وظهرت زوجة ظاهر، في فيديو انتُشر على منصات التواصل الاجتماعي تروي فيه ظروف العائلة والأولاد وظروف زوجها الصحية.

وكتبت الصحافية الفلسطينية، مجدولين حسونة، على حسابها في "تويتر" معلقةً على الفيديو: "لا أحد يمكنه أن يلمس مشاعر زوجة معتقل أو خوف زوج معتقلة، لا أحد يدرك هذا المزيج من القوة والهشاشة، وذلك التناقض المميت بين الحاجة إلى الانفجار والبكاء والحفاظ على التوازن والهدوء لا أحد يعلم كيف نقف شامخين وكل شيء بداخلنا يجثو على ركبتيه #أنقذوا_ظاهر #حرية_ظاهر_حريتنا".

وأطلق ناشطون فلسطينيون حملة على منصات التواصل تحت وسم #أنقذوا_الظاهر يطالبون بالإفراج عن الصحافي المعتقل.

وقال عمر عويضات على حسابه في "تويتر" إن "الفنان والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر معتقل في سجون السلطة لليوم الـ35 على التوالي لأنه عبر عن رأيه مش أكثر للأسف الظلم والقهر والفساد اللي كان يعبر عنهم بأعماله عم يتطبقوا عليه والبارحة انظلم غيره وبكرة حينظلم غيره. #الحرية_لظاهر #أنقذوا_ظاهر".

وكتبت ميساء شامي على صفحتها في "تويتر" أن "زميلي عبد الرحمن اله غايب عن المكتب أكتر من شهر، برامجه توقفت وتصوير فقراته التغت، مشاريع كان يشتغل عليها هدفها رفع الوعي عند الشباب الفلسطيني حول فلسطين والقضية، بس للأسف هو مش قادر يكملها لأنه معتقل عند الأجهزة الأمنية الفلسطينية #أنقذوا_ظاهر #حرية عبد من حريتنا".

وغردت الصحافية ديمة الخطيب على حسابها في "تويتر": "#أنقذوا_ظاهر.. السلطة الفلسطينية عندها طاقة تعتقل صحافيين، وإحنا كشعب في خضم معارك كونية ضد التطبيع. يا ربي الرحمة في هذا الزمن الرديء".

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت عبد الرحمن ظاهر فور خروجه من جامعة النجاح حيث يعمل في مركز الإعلام مُعدًا ومقدمًا لبرامج متنوعة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#عبد الرحمن ظاهر
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#أنقذوا الظاهر

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