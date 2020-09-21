أنقذوا_الظاهر: حملة تطالب بالإفراج عن صحافي تعتقله السلطة

تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال الصحافي، عبد الرحمن ظاهر، لليوم الـ35 على خلفية منشور كتبه على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى خلفية أعمال كان قد أنتجها قبل سنوات عديدة كانت قد أغلقت السلطات ملفاتها منذ سنوات.

وظهرت زوجة ظاهر، في فيديو انتُشر على منصات التواصل الاجتماعي تروي فيه ظروف العائلة والأولاد وظروف زوجها الصحية.

لا أحد يمكنه أن يلمس مشاعر زوجة معتقل أو خوف زوج معتقلة،لا أحد يدرك هذا المزيج من القوة والهشاشة،وذلك التناقض المميت بين الحاجة إلى الانفجار والبكاء والحفاظ على التوازن والهدوء

لا أحد يعلم كيف نقف شامخين وكل شيء بداخلنا يجثو على ركبتيه#أنقذوا_ظاهر #حرية_ظاهر_حريتنا @mr_thaher pic.twitter.com/YqAfKK81ks — مجدولين حسونة (@Majdoleen_H) September 19, 2020

وكتبت الصحافية الفلسطينية، مجدولين حسونة، على حسابها في "تويتر" معلقةً على الفيديو: "لا أحد يمكنه أن يلمس مشاعر زوجة معتقل أو خوف زوج معتقلة، لا أحد يدرك هذا المزيج من القوة والهشاشة، وذلك التناقض المميت بين الحاجة إلى الانفجار والبكاء والحفاظ على التوازن والهدوء لا أحد يعلم كيف نقف شامخين وكل شيء بداخلنا يجثو على ركبتيه #أنقذوا_ظاهر #حرية_ظاهر_حريتنا".

وأطلق ناشطون فلسطينيون حملة على منصات التواصل تحت وسم #أنقذوا_الظاهر يطالبون بالإفراج عن الصحافي المعتقل.

وقال عمر عويضات على حسابه في "تويتر" إن "الفنان والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر معتقل في سجون السلطة لليوم الـ35 على التوالي لأنه عبر عن رأيه مش أكثر للأسف الظلم والقهر والفساد اللي كان يعبر عنهم بأعماله عم يتطبقوا عليه والبارحة انظلم غيره وبكرة حينظلم غيره. #الحرية_لظاهر #أنقذوا_ظاهر".

الفنان والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر معتقل في سجون السلطة لليوم 35 على التوالي لأنو عبر عن رأيو مش أكثر

للأسف الظلم والقهر والفساد اللي كان يعبر عنهم بأعمالو عم يتطبقوا عليه وامبارح انظلم غيرو وبكرا حينظلم غيرو.#الحرية_لظاهر #أنقذوا_ظاهر — عٓمْرو عُوٓيْضات || Amro Ewidat (@Amroewidat) September 20, 2020

وكتبت ميساء شامي على صفحتها في "تويتر" أن "زميلي عبد الرحمن اله غايب عن المكتب أكتر من شهر، برامجه توقفت وتصوير فقراته التغت، مشاريع كان يشتغل عليها هدفها رفع الوعي عند الشباب الفلسطيني حول فلسطين والقضية، بس للأسف هو مش قادر يكملها لأنه معتقل عند الأجهزة الأمنية الفلسطينية #أنقذوا_ظاهر #حرية عبد من حريتنا".

زميلي عبد الرحمن اله غايب عن المكتب اكتر من شهر، برامجه توقفت وتصويره فقراته التغت، مشاريع كان يشتغل عليها هدفها رفع الوعي عند الشباب الفلسطيني حول فلسطين والقضية، بس للأسف هو مش قادر يكملها لأنه معتقل عند الأجهزة الأمنية الفلسطينية #أنقذوا_ظاهر #حرية عبد من حريتنا pic.twitter.com/pLVGsSftPk — Maisaashami (@maisaashami) September 20, 2020

وغردت الصحافية ديمة الخطيب على حسابها في "تويتر": "#أنقذوا_ظاهر.. السلطة الفلسطينية عندها طاقة تعتقل صحافيين، وإحنا كشعب في خضم معارك كونية ضد التطبيع. يا ربي الرحمة في هذا الزمن الرديء".

#أنقذوا_ظاهر

السلطة الفلسطينية عندها طاقة تعتقل صحفيين، وإحنا كشعب في خضم معارك كونية ضد التطبيع.

يا ربي الرحمة في هذا الزمن الرديء pic.twitter.com/3C2Ibs9SI4 — Dima Khatib ديمة الخطيب (@Dima_Khatib) September 19, 2020

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت عبد الرحمن ظاهر فور خروجه من جامعة النجاح حيث يعمل في مركز الإعلام مُعدًا ومقدمًا لبرامج متنوعة.