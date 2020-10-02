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صور ومشاهد من مسرح الجريمة: "أدلة جديدة تبرهن قتل خاشقجي"

تاريخ النشر: 02/10/2020 - 22:20

صور ومشاهد من مسرح الجريمة: "أدلة جديدة تبرهن قتل خاشقجي"
من إحياء ذكرى وفاة خاشقجي(أ. ب.)
عرب ٤٨ والأناضول

نشرت وسائل إعلام تركيّة مساء اليوم، الجمعة، لقطات جديدة للمكان الذي قُتل فيه الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قبل عامين داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

ويظهر في تلك المشاهد، عناصر فرق التحقيق وهم يؤدون مهامهم في مسرح جريمة القتل على يد فريق إعدام مكون من 15 شخصا، جاؤوا خصيصا من السعودية لهذا الغرض.

كما توضح اللقطات بعض آثار الدماء التي كشف الأمن التركي عنها بواسطة تحليل "اللومينول"، بعد قيام فريق مختص بتنظيف مسرح الجريمة بعد ارتكابها.

وأظهرت المشاهد كذلك، ملصقات السجاد التي تم إرسالها بعد الجريمة إلى المغسلة، وأخرى لملابس العمال الذين قاموا بطلاء الجدران. ويظهر أيضا لقطات للبئر الموجودة في حديقة منزل القنصل السعودي في إسطنبول، فضلا عن فرن بداخل القنصلية.

وقتل خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي 7 أيلول/ سبتمبر الجاري، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 أشخاص بأحكام متفاوتة بين 7 و10 و20 سنة، وغلق مسار القضية.


#الخاشقجي
#السعودية
#القنصلية
#بن سلمان

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