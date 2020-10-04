"عرب 48" وجمعية الثقافة العربية يُعلنان بِدءَ التسجيل لورشة "الحوار الصحافيّ"

أعلن موقع "عرب 48" وجمعية الثقافة العربية، اليوم الأحد، تنظيمَ ورشة مجانيّة في الحوار الصحافيّ، هي الثانية بعد ورشة "المقالة الصحافية" التي نظّماها معًا قبل نحو 3 شهور، والتي أتاحت للعديد من الشبّان والشابات كتابةَ مقالات، نشرها "عرب 48" سابقا، وأفردَ لها زاويةً خاصّة.

وأكّد كل من الموقع والجمعية، بِدءَ التسجيل للورشة التي سيقدّمها أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت، الصحافي صالح مشارقة، الذي كان قد قدّم ورشة المقالة، السابقة، كما ستستضيف الورشة الصحافيّة ومخرجة الأفلام الوثائقيّة ومديرة شبكة أريج للصحافة الاستقصائيّة، روان الضامن في لقاء تفاعليّ حول تجربتها في الحوارات الصحافيّة.

وتسعى الورشة إلى تقديم تدريب في المقابلة الصحافيّة المعمّقة، وإلى تأهيل عدد من الصحافيين والكتّاب في إجراء المقابلات والحوارات الصحفيّة، وستشمل محاورَ عدّة كاختيار الشخصيّة، وبناء الأسئلة ومهارات المحاوِر، والصياغة والتحرير، ومناقشة حوارات صحافيّة منشورة.

وآخر موعد للتسجيل 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وسيكون عدد المشاركين محدودًا، وستُنظّم الورشة عبر "الزووم" بواقع أربعة لقاءات لمدة ساعتين عند الساعة الثانية عشر ظهرًا في الأيام التالية:

1-يوم الجمعة 16/ 10/ 2020

2-يوم السبت 17/ 10/ 2020

3-يوم الجمعة 23/ 10/ 2020

4-يوم الجمعة 30/ 10/ 2020

وسيقوم كل مشارك في نهاية الورشة، بإنتاج حوار مع شخصيّة سياسيّة أو مجتمعيّة أو ثقافيّة، على أن يُنشر لاحقًا في "عرب 48" أو في فُسحة ثقافيّة فلسطينيّة.