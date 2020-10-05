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#مجزرة_الإعدامات: إعدام 15 مصريا وغليان ضد السيسي

تاريخ النشر: 05/10/2020 - 13:24

#مجزرة_الإعدامات: إعدام 15 مصريا وغليان ضد السيسي
كاريكاتير (متداول على تويتر)
عرب ٤٨

أعدمت السلطات المصريّة في اليومين الماضيين، 15 معتقلًا سياسيًا من بينهم معتقلان في قضية "مكتبة الإسكندرية"، والبقية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أجناد مصر1".

وعلى إثر هذه الأحكام تصدّر وسم #مجزرة_الإعدامات منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

ونشرت قناة "مكملين" المعارضة لنظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ومقرها خارج مصر، على حسابها في "تويتر" فيديو من "جنازة ياسر شكر، أحد المنفذ في حقهم حكم الإعدام والذي تم دفنه بمقابر قرية السعادة في محافظة كفر الشيخ".

وغرّد عبد الله الشريف من خلال حسابه في "تويتر" قائلا: "اكتبوا عن #مجزرة_الإعدامات عن الرهائن المحتجزين في سجون العسكر وعن تعاملهم مع المصريين بمنطق العقاب في أعقاب كل صحوة كي ينتقموا منهم في أبنائهم ويثيروا الرعب في نفوس المستضعفين منهم، رحمة الله على خمسة عشر مصري قضوا بالأمس تحت مشانق الملعونين في الدنيا والآخرة #مجزرة_الإعدامات".

وقالت منال على "تويتر" إن "العروسة إللى انتظرت عريسها سبع سنين على أمل الحرية دلوقت أدام مشرحة زينهم منتظراه خارج فى الكفن لا سامح الله الظالمين ولو عادوا بملء الأرض ندمًا #مجزرة_الإعدامات".

وغرّدت ديما زيادة على "تويتر" أن "السيسي عديم الإحساس والرحمة بمجزرة الإعدامات اللي نفذها مبارح شعلل النار ثاني بدل ما يطفيها معظم اللي اتعدموا امبارح شباب متدين ويعرف ربنا كويس ولم يرتكب أي جرم كل الفكرة اللي عايز يوصلها السفاح المجرم للناس أن الإسلام دين الإرهاب وأي حد مربي لحيته يبقى إرهابي #مجزرة_الإعدامات".


#السيسي
#مصر
#مجزرة الإعدامات
#إعدام 15 مصريا

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