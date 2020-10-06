جريمة تهزّ الجزائر وتتصدر الشبكة: قتل فتاةً اغتصبها سابقًا وأحرق الجثّة

لقي وسم "هاشتاغ" #القصاص_لقاتل_شيماء، موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" في الجزائر، إثر انتشار خبرِ مقتل فتاة والعثور على جثّتها مُحترقة.

وطالب المتفاعلون مع الوسم عبر موقعي التواصل، بإنزال أقسى عقوبة، بحقّ الجاني.

وعُثر على جثة الفتاة شيماء داخل محطة بنزين بمنطقة تدعى الثنية في لاية بومرداس، شرقي الجزائر.

وقال موقع "النهار" المحلي إن "الضحية اختطفت من قبل أحد أصحاب السوابق والمحكومين قضائيا، حيث اغتصبها ثم قتلها وحرقها".

وأكدت أم الطفلة أنها سبق ورفعت دعوى قضائية ضد المتهم في سنة 2016 بتهمة اغتصاب ابنتها وقتها كذلك، بحسب الموقع ذاته.

وعبّر المتفاعلون في مواقع التواصل عن تضامنهم مع شيماء وأهلها، كما عبرّوا عن صدمتهم وغضبهم مطالبين بإنزال أشد عقاب على المجرم.

وتساءل الإعلامي الجزائري، حفيظ الدراجي عبر تويتر: "هل يعقل أن يحدث كل هذا في زمننا هذا؟ هل يقبل الجاني أن يحدث هذا لأخته أو ابنته؟ هل يمكن أن يكون الفاعل من جنس البشر أصلا ؟".

عرش الرحمن يهتز لجريمة ضد الإنسانية راحت ضحيتها فتاة صغيرة اختطفت ، ثم اغتصبت ليتم إحراق جثها فيما بعد !!

هل يعقل أن يحدث كل هذا في زمننا هذا ؟

هل يقبل الجاني أن يحدث هذا لأخته أو ابنته؟؟

هل يمكن أن يكون الفاعل من جنس البشر أصلا ؟؟؟ pic.twitter.com/SsqkFadUSR — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) October 4, 2020

وكتبت أمل: "الناس الذين يبررون للجريمة بغطاء ديني ‘‘ي انها غير محجبة ‘‘ و يقفون مع الجلاد ضد الضحية هم اكثرهم مرضى نفسيين.. انصحهم بأن يداووا انفسهم قبل ان يصبحوا وحوش بشرية".

الناس الذين يبررون للجريمة بغطاء ديني ‘‘اي انها غير محجبة ‘‘ و يقفون مع الجلاد ضد الضحية هم اكثرهم مرضى نفسيين..

انصحهم بأن يداووا انفسهم قبل ان يصبحوا وحوش بشرية #القصاص_لقاتل_شيماء pic.twitter.com/wSBRWCSchz — Amel (@amelben80277177) October 4, 2020

وأضافت أمل في تعليق على نفس التغريدة: "الوحش لم يقتلها لانها غير محجبة! قتلها حتى يخفي جريمته بعد ان اشبع غريزته الحيوانية و اغتصبها .. الوحوش التي تعطيه العذر يقولون لوكانت محجبة ما اثارت غريزته.. هكذا تحليلهم و افكارهم الداعشية".

الوحش لم يقتلها لانها غير محجبة. !

قتلها حتى يخفي جريمته بعد ان اشبع غريزته الحيوانية و اغتصبها ..

الوحوش التي تعطيه العذر يقولون لوكانت محجبة ما اثارت غريزته.. هكذا تحليلهم و افكارهم الداعشية.. — Amel (@amelben80277177) October 5, 2020

وذكر حسابٌ علّق على الموضوع: "القضاء الجزائري ان يحكم على قاتل شيماء القذر بالإعدام فهذه أقل عقوبة تقام على جريمته الشنعاء.... لاخذ برائة المسكينة وسلبه حياتها.. باي حق يسمح له بفعل ذلك!!!! علينا ان ننظف القذارة من بلدنا".

#القصاص لقاتل شيماء

على القضاء الجزائري ان يحكم على قاتل شيماء القذر بالاعدام فهذه اقل عقوبة تقام على جريمته الشنعاء....لاخذ برائة المسكبنة وسلبه حياتها.. باي حق يسمح له بفعل ذلك!!!! علينا ان ننظف القذارة من بلدنا pic.twitter.com/fSCgzAq3x6 — chimchim shahoud (@Carolin67670129) October 5, 2020

واعتبرت ريما أن "عقوبات زي كذا المفروض تتنفذ على طول بدون تاق في التويتر لانه قاىّل مج*رم ما يستحق يتنفس ويعيش".

عقوبات زي كذا المفروض تتنفذ على طول بدون تاق في التويتر لانه قاىّل مج*رم ما يستحق يتنفس ويعيش #القصاص_لقاتل_شيماء — ريما (@roseshyune) October 5, 2020

وقال أحمد عادل: "جريمة مروعة تهز الجزائر شخص قام باغتصاب فتاة في عام 2016 وبعد سجنه ثلاث سنوات يعود مرة اخرى ليغتصبها ويقتلها ثم يحرق جثتها في محطة وقود مهجورة ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعلها من اهل الجنه ويصبر اهله على فراقها".

#القصاص_لقاتل_شيماء

جريمة مروعة تهز الجزائر شخص قام باغتصاب فتاة في عام 2016 وبعد سجنه ثلاث سنوات يعود مرة اخرى ليغتصبها ويقتلها ثم يحرق جثتها في محطة وقود مهجورة ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعلها من اهل الجنه ويصبر اهله على فراقها pic.twitter.com/phqxaMT2GK — AHMED ADEL (@AHMEDAD91602025) October 5, 2020

وكتبت أخرى: "انك تعيش أنثى بمجتمع عربي كانك تعيش وسط ثعابين الله يرحم شيماء و الله ياخذ الحق في المجرم".

#القصاص_لقاتل_شيماء

انك تعيش أنثى بمجتمع عربي كانك تعيش وسط ثعابين

الله يرحم شيماء و الله ياخذ الحق في المجرم — Dynamite⁷ (@Hanane874) October 5, 2020

وتساءل حسابٌ في فيسبوك: "وين رانا رايحين؟ متى يطبق القصاص؟ إلى متى سيستمر هذا الخوف؟".