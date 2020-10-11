  2. ميديا
  3. ميديا

الإعلان عن أسماء التقارير الصحافية الميدانية الحربية الأكثر إثارة

تاريخ النشر: 11/10/2020 - 11:58

الإعلان عن أسماء التقارير الصحافية الميدانية الحربية الأكثر إثارة
صحافية تلتقط هذه الصورة عام 2012 وسط المعارك في باكستان (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

فاز فيلمان عن النازحين المدنيين في سورية لحساب محطة "أرتيه" الفرنسية الألمانية، وآخر عن مصير مسلمي الأويغور في الصين لشبكة "بي بي سي" بجائزتي بايو الفرنسية الرئيستين للمراسلين الحربيين مساء السبت.

وقال رئيس اللجنة الدولية للمهرجان إد فوليامي المراسل الإيرلندي الكبير في "ذي غارديان" و"ذي أوبسرفر"، لوكالة "فرانس برس" إن "أفضل عمل" في الفئات مجتمعة هو تقرير صحافي يتناول معاناة ملايين المدنيين السوريين الآتين من معاقل المعارضة والعالقين في منطقة إدلب شمال غربي البلاد، بين الحدود التركية المغلقة وعمليات النظام السوري وحليفته روسيا.

وأوضح الصحافي أن هذا العمل الذي فاز بالمكافأة الكبرى في فئة التقارير التلفزيونية الطويلة "يعالج الموضوع من منظور صحافي سوري يعود إلى بلده وامرأة مسلمة" تعمل في الحقل الإنساني، مشيرا إلى أن التقرير السوري "يحاكي واقع مئات ملايين الأشخاص في العالم الذين لا يعرفون ما إذا كانوا سيعودون يوما إلى ديارهم ليروا مجددا منزلهم".

وقالت سوزان ألان التي أنجزت مع يمان خطيب وفادي الحلبي التقرير الذي يحمل عنوان "سوريا، في فخ إدلب"، إن "ثمة أربعة ملايين مدني في إدلب حاليا".

وانقسمت أصوات أعضاء اللجنة مناصفة بين هذا العمل وتقرير آخر يحمل عنوان "اليمن: المسيرة القسرية" لأوليفييه جوبارد لحساب قناتي "أرتيه" و"فرانس 24" والذي فاز في نهاية المطاف بجائزة أفضل تصوير فيديو.

وقد حسم إد فوليامي النتيجة بعدما استشار بعضا من كبار صانعي التقارير الصحافية العالمية ومنح صوته في تصويت ثان للتقرير بشأن إدلب.

أما التقرير الثاني البارز في حفل توزيع جوائز بايو فيحمل عنوان "عائلات الأويغور"، وهو من توقيع جون سادوورث ووانغ شيبينغ لمحطة "بي بي سي". وقد فاز العمل بجائزة تقرير تلفزيوني قصير.

وأوضح إد فوليامي لوكالة "فرانس برس" أن "هذا التقرير رائع ومكلف جدا وأُنجز في تركيا وكازاخستان والصين. من الضروري مشاهدته طالما أن مثل هذه التقارير لا تزال تحظى بتمويل".

شار إلى أن التقرير "يعالج إحدى المسائل الكبرى في القرن الحالي، مع ما تحمله من انتهاكات للبيئة من طريق اجتثاث سكان أصليين" في مناطقهم، في إشارة إلى الأويغور الذين تعمل الصين على "استبدالهم بهوية قائمة على النبذ والثقافة الأحادية الماركسية اللينينية"، بحسب فوليامي.

ولإنجاز التقرير الصحافي، وفّر الصحافيون اتصالا هاتفيا بين أطفال من الأويغور وأهاليهم الذين فُصلوا عنهم، ما يؤشر إلى ممارسات "تعكس أسوأ ما في الرأسمالية والشيوعية"، وفق فوليامي.

وفي فئة التقارير الإذاعية، فاز تقرير بعنوان "أفغانستان: بعد الهجوم على مستشفى التوليد التابع لمنظمة أطباء بلا حدود" من توقيع صونيا غزالي ووهله شاهذائب لإذاعة فرنسا الدولية "أر أف إي".

وقال فوليامي "هذا تقرير رائع يمنح شعورا واقعيا بالتغطية الميدانية مع مؤثرات صوتية حقيقية".

وعلى صعيد التصوير الصحافي، فاز بجائزة اللجنة الدولية تقرير "الحرب الأطول" عن متمردي طالبان في أفغانستان، من توقيع لورنزو تونيولي من وكالة "كونتراستو" الإيطالية لحساب صحيفة "واشنطن بوست".

وأشار رئيس اللجنة إلى أن "الوصول إلى حركة طالبان أمر في غاية الصعوبة. كما أن التقرير من الناحية الجمالية" يذكّر بأعمال الرسام الإيطالي الشهير كارافاجيو.

وفي الصحافة المكتوبة، فاز بالجائزة آلان كافال من صحيفة "لوموند" الفرنسية عن تقريره "في شمال شرقي سورية، الموت البطيء للسجناء الجهاديين". وقد نال التقرير أيضا جائزة "ويست فرانس" للصحافة المكتوبة.

ومُنحت جائزة الجمهور للصحافي في وكالة "فرانس برس" أنتوني والاس عن تقرير بالصور يحمل عنوان "هونغ كونغ، ثورة شعبية"، الذي نال أيضا الجائزة الثانية للجنة الدولية.

أما جائزة المراسل الشاب فنالها السوري أنس الخربطلي من وكالة "دي بي إيه" عن تقريره "الحرب في سورية".

وفي المحصلة، شارك حوالى خمسين تقريرا صحافيا في مسابقة مهرجان بايو للمراسلين الحربيين في منطقة كلفادوس الفرنسية.

ومن أبرز المحطات في هذه النسخة السابعة والعشرين من الحدث وفق إد فوليامي، كانت اللفتة التكريمية التي وجهتها مديرة قسم التصوير في وكالة "فرانس برس" ماريل أود الخميس عند النصب التذكاري للمراسلين الحربيين في بايو، لمصور الفيديو اليمني نبيل حسن القعيطي (34 عاما) المتعاون مع وكالة "فرانس برس" والذي اغتيل في حزيران/يونيو أمام منزله في عدن.


#تقارير حربية
#صحافة ميدانية
#صحافيون
#فوز
#بايو
#فوز التقارير بجوائز

حوارات

أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني
أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني

2020-10-10

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"غير أخلاقي وخليع": باكستان تحظر "تيك توك"
"غير أخلاقي وخليع": باكستان تحظر "تيك توك"

2020-10-10

فيسبوك يحذف شبكة داعمة لترامب روجت "لأكاذيب"
فيسبوك يحذف شبكة داعمة لترامب روجت "لأكاذيب"

2020-10-09

الانتخابات الأميركيّة: فيسبوك سيوقف الإعلانات السياسية عند إغلاق صناديق الاقتراع
الانتخابات الأميركيّة: فيسبوك سيوقف الإعلانات السياسية عند إغلاق صناديق الاقتراع

2020-10-08

الأكثر قراءة

حريق جبال الناصرة...

حريق جبال الناصرة... "أن تغادر بيتك ثم تعود إليه فتجده حطاما"

2020-10-10
لبنان: أربعة قتلى جراء انفجار خزان مازوت في بيروت 

لبنان: أربعة قتلى جراء انفجار خزان مازوت في بيروت 

2020-10-10
ترامب توقف عن تناول الأدوية.. ويلتقي 2000 شخص اليوم

ترامب توقف عن تناول الأدوية.. ويلتقي 2000 شخص اليوم

2020-10-10
عمليات إخماد حرائق جبال الناصرة مستمرّة.. ولا خطر على السكان

عمليات إخماد حرائق جبال الناصرة مستمرّة.. ولا خطر على السكان

2020-10-10
في ظلال الانتفاضة... التعليم العالي لا يحل أزمة مجتمع

في ظلال الانتفاضة... التعليم العالي لا يحل أزمة مجتمع

2020-10-10