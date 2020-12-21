مقتل مراسل لقناة "الجزيرة" في أفغانستان

قتل صحافي أفغاني، يعمل مراسلا محليا لقناة "الجزيرة"، في هجوم مسلح بولاية غزني.

والصحافي المقتول، هو رحمة الله نيكزاد، الذي يشغل منصب رئيس نقابة الصحافيين في غزني كذلك.

وقال مدير أمن الولاية، محمد عثمان جنباز، في تصريح صحافي، اليوم الإثنين، إن نيكزاد تعرض لهجوم شنه مسلحون مجهولون بمنطقة "خوجا حكيم".

ولفت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل نيكزاد الذي يشغل منصب رئيس نقابة الصحافيين في غزني، بالإضافة لعمله مراسلا لقناة الجزيرة.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقُتل 15 مدنيا، وأصيب أكثر من 20 آخرين، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة، استهدف تجمعا دينيا في إقليم غزني وسط البلاد، يوم الجمعة الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية.