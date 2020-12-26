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شاهد | "سنواتي مع بن علي".. سلسلة وثائقيات لربيع لم يكتمل بعد

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 16:20

شاهد | "سنواتي مع بن علي".. سلسلة وثائقيات لربيع لم يكتمل بعد
تصوير شاشة من الفيلم
عرب ٤٨

يرصد التلفزيون العربي وعلى مدى عدة أشهر واقع الشعوب العربية التي طالتها موجات ما عُرف بالربيع العربي قبل عشر سنوات موثقا من خلال قراءة تحليلية مآلات حراك شعوب عربية ضد أنظمة استبدادية.

ينتج التلفزيون العربي مجموعة من الأفلام والبرامج الوثائقية من مختلف بلدان ثورات الربيع توثق لحظات الانطلاق وتعالج الظروف التي أدت لهذا الحراك الشعبي وما طرأ على المشهد من تغيير بعد مرور عقد من الزمان.

"سنواتي مع بن علي"... شهادة السفير الفرنسي الأسبق في تونس

أول المعالجات كانت حلقة خاصة من برنامج مذكرات، عرضت شهادة السفير الفرنسي الأسبق في تونس، إيف أوبان دولا ميسيزيار، والذي شغل منصبه الدبلوماسي في تونس بين عامي 2002 و2005.

المذكرات تستمد أهميتها من اطلاع إيف أوبان، على خبايا تلك الفترة بحكم منصبه الدبلوماسي الرفيع وقدرته على رسم صورة لشكل النظام المستبد الذي بناه بن علي.

صاحَب البرنامج المذكرات التي وصفت نظام بن علي بالاستبدادي والشخصية البوليسية القوية والمريض بداء عبادة الزعيم، واتهم إيف أوبان دو لاميسيزيار، بن علي ونظامه بنهب الاقتصاد التونسي بتحريض من عشيرة الطرابلسي التي تنتمي لها زوجته ليلى.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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