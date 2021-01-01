"تيك توك" تحذف حساب "شبكة قدس الإخبارية"

حذفت إدارة تطبيق "تيك توك" الصيني، اليوم الجمعة، حساب "شبكة قدس الإخباريّة" فلسطينيّة، إثر نشرها المتكرر مقاطع فيديو تتناول الانتهاكات الإسرائيليّة بحق الفلسطينيين، وتنتقد التطبيع العربي.

وقال المسؤول عن إدارة حساب "شبكة قدس الإخبارية" على "تيك توك"، حمزة الشوبكي، إن التطبيق الصيني حذف حسابهم دون سابق إنذار. وأضاف الشوبكي أن "المحتوى الذي داوم الحساب المحذوف على نشره يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع العربي مع إسرائيل".

وأردف أن الحساب "تم إنشاؤه، بداية العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن حظي بنحو 50 ألف متابع، شاهدوا أكثر من 1200 فيديو". وذكر أن "عدد مشاهدات الفيديوهات المنشورة وصل لحوالي 7 ملايين، وعدد الإعجابات التي حصلت عليها بلغت نحو 350 ألفا".

وطالب الشوبكي إدارة "تيك توك" بالتراجع عن خطوة حذف حساب الشبكة، لأن استمرار ذلك "يعني دخوله في قائمة التطبيقات الاجتماعية التي تحارب المحتوى الفلسطيني وتدعم إسرائيل".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من إدارة التطبيق على أسباب حذف الحساب، خاصة أن الفلسطينيين يعتبرونه مساحة للنشر في ظل حذف مواقع تواصل اجتماعي أخرى وخاصة الأمريكية منها، الكثير من الحسابات الفلسطينية ذات المحتوى السياسي.

و"شبكة قدس الإخبارية"، مؤسسة صحافية فلسطينية يقوم على إدارتها مجموعة من الصحافيين الشباب، ولها مقرات بالضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبه، قال مدير مركز "صدى سوشال"، إياد الرفاعي، إن "حذف حساب شبكة القدس يشكل مرحلة جديدة بالنسبة إلى المحتوى الفلسطيني على التطبيق". وأضاف أن الفلسطينيين كانوا يعتبرون تطبيق "تيك توك" مساحة للهروب من القيود التي تضعها التطبيقات الأمريكية على المحتوى الفلسطيني".

وحول الأسباب المعتقدة وراء حذف الحساب، قال الرفاعي: "قد يكون بسبب كثرة البلاغات على الفيديوهات التي ينشرها، وقد يكون الأمر بسبب تواصل جهات نافذة مع إدارة التطبيق وطلبها حذف الحساب".

و"صدى سوشال"، مركز حقوقي فلسطيني غير حكومي، يدافع عن الحقوق الرقمية للمستخدمين والمعرضين للأخطار بسبب استخدامهم أدوات التواصل الاجتماعي.