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خامنئي يغرّد: "لقاحات كورونا الأميركيّة غير آمنة"... وتويتر يحجب أقواله

تاريخ النشر: 09/01/2021 - 15:00

خامنئي يغرّد: "لقاحات كورونا الأميركيّة غير آمنة"... وتويتر يحجب أقواله
علي خامنئي (أرشيفيّة أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

حجب موقع "تويتر" تغريدة نشرتها حسابات تابعة للموقع الإلكتروني الرسمي للمرشد الأعلى للـ"جمهورية الإسلامية"، علي خامنئي، بشأن اللقاحات الأميركية والبريطانية المضادة لكوفيد-19، وذلك غداة إعلانه منع استيرادها الى إيران.

وقال خامنئي في كلمة متلفزة يوم أمس، الجمعة، إن "اللقاحات الأميركية والبريطانية غير مسموح لها بدخول البلاد"، مضيفا "لا ثقة بهم (...) ربما يريدون تجربة اللقاح على دول أخرى".

ونشرت حسابات على تويتر تابعة للموقع الرسمي للمرشد، مقتطفات من كلمته، إحداها عن اللقاحات المصنّعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

والسبت، كانت هذه التغريدة محجوبة من الحسابات بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية، ووضعت مكانها عبارة "لم تعد هذه التغريدة متوافرة لأنها خالفت قواعد تويتر".

ولم تصدر عن تويتر تفاصيل إضافية.

وبحسب قوانين الموقع، في حال خالفت تغريدة قواعده "ولم يتم بعد إلغاؤها من قبل كاتبها، يتم حجبها".

وكان الموقع أعلن أنه سيبدأ اعتبارا من أواخر كانون الأول/ديسمبر، اعتماد سياسة جديدة بشأن التغريدات عن لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وتقوم هذه السياسة، بحسب بيان نشره الموقع منتصف الشهر الماضي، على خطوات عدة أبرزها طلب إزالة تغريدات تتضمن "مزاعم خاطئة تلمّح الى أن اللقاحات تستخدم للإضرار عمدا بالشعوب أو السيطرة عليها".

كما يطال ذلك تغريدات تتضمن "مزاعم خاطئة تم نفيها على نطاق واسع تتعلق بآثار أو تبعات التطعيم".

وموقع تويتر محجوب رسميا في إيران، لكن العديد من المسؤولين، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لديهم حسابات موثقة عليه.

والجمعة، عنى تصريح خامنئي عمليا، حظر استيراد لقاحات "فايزر/بايونتيك" و"موديرنا" و"استرازينيكا/أكسفورد".

وحصلت هذه اللقاحات أو اقتربت من نيل ترخيص للاستخدام في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتعد إيران أكثر الدول تأثرا بجائحة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط، وسجلت رسميا أكثر من 56 ألف وفاة من أصل أكثر من مليون و280 ألف إصابة.

وشكا مسؤولون إيرانيون من عقبات أمام شراء لقاحات نظرا إلى صعوبة تحويل المال بسبب عقوبات اقتصادية تفرضها واشنطن.

وأفاد الهلال الأحمر الإيراني الجمعة أنه يتوقع تسلم "مليون جرعة من اللقاح من روسيا أو الصين أو الهند".

وأعلنت إيران في كانون الأول/ديسمبر بدء "المرحلة الأولى" من التجارب السريرية على لقاح يتم تطويره محليا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#خامنئي
#إيران
#تويتر

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