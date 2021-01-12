"تويتر" تجمّد 70 ألف حساب لأنصار ترامب

عرب ٤٨ / أ ف ب

جمّدت منصّة "تويتر"، أمس الإثنين، نشاط أكثر من 70 ألف حساب مرتبط بحركة "كيو آنون" اليمينية المتطرفة التي تؤمن بنظرية المؤامرة وتؤيّد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الحسابات أُزيلت لمنع أصحابها من استخدام المنصّة للترويج للعنف.

وقال "تويتر" في بيان إنّه "نظرًا للأحداث العنيفة التي شهدتها العاصمة واشنطن، ولتزايد مخاطر الأذى، بدأنا اعتبارًا من عصر الجمعة تعليقًا نهائيًا لآلاف الحسابات التي كانت مخصّصة بالدرجة الأولى لتَشارك محتوى كيو-آنون".

وأضاف أنّه "منذ الجمعة، تمّ تعليق أكثر من 70 ألف حساب، نتيجة لجهودنا، وفي حالات كثيرة كان هناك فرد واحد يدير حسابات عدّة".

ووفقًا للبيان فإنّ "هذه الحسابات كانت تشارك، على نطاق واسع، محتويات خطيرة مرتبطة بكيو-آنون. لقد كانت مكرسة بشكل أساسي لنشر نظريات المؤامرة هذه في الشبكة بأسرها".

ولبّت حفنة من أنصار ترامب، الإثنين، دعوة للتظاهر أمام مقرّ "تويتر" في سان فرانسيسكو للاحتجاج على قرار شبكة التواصل إغلاق حساب الملياردير الجمهوري بعد أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره في الكونغرس.

محتج من أنصار ترامب في تظاهرة أمام مبنى شركة "تويتر" (أ ب)

واتّخذت غالبية مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية، إجراءات غير مسبوقة، منذ اقتحم أنصار الملياردير الجمهوري، مبنى الكابيتول عصر الأربعاء، وزرعوا فيه الرعب والعنف والخراب على مدى ساعات عدة، في حدث صدم البلاد وشوّه صورتها في العالم أجمع.

وعلّقت "تويتر" يوم الجمعة، "بشكل دائم" حساب ترامب، مشيرة إلى مخاطر حصول "تحريض جديد على العنف" من جانب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، بعد يومين على أعمال الشغب التي قام بها عدد من أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول ساعات عدّة.

وفي بيانه حذّرت "تويتر" من "خطط تنتشر على ‘تويتر‘ وأماكن أخرى لتنظيم مظاهرات مسلّحة في المستقبل، بما في ذلك شنّ هجوم ثانٍ على مبنى الكابيتول في 17 كانون الثاني/ يناير 2021".

وتعتبر "كيو آنون" أنّ ترامب يشنّ حربًا سرّية ضدّ طائفة ليبرالية عالمية من عبدة الشيطان ومستغلّي الأطفال جنسيًا.