الموت يغيّب الإعلامي الفلسطينيّ سامي حدّاد

توفي الإعلامي الفلسطيني، سامي حداد، أحد أبرز الوجوه التي عرفها جمهور شبكة الجزيرة الإعلامية.

واشتهر حدّاد من خلال برنامج "أكثر من رأي"، الذي قدمه عبر شاشة الجزيرة، واستضاف خلاله ضيوفا مختلفين في التوجهات والآراء.

وقدم حداد برنامج "أكثر من رأي" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، من لندن حيث كان يقيم.

وفي عام 1974 دخل حداد الإعلام عبر القسم العربي في إذاعة "بي بي سي"، ومنذ عام 1978 شغل منصب رئيس قسم البرامج الإخبارية السياسية فيها.

وفي عام 1994، انتقل إلى قناة "بي بي سي" الفضائية رئيسا للقسم العربي، ومقدما لبرنامج "ما وراء الخبر"، قبل إغلاق القناة، لينتقل بعدها إلى قناة الجزيرة، وتحديدا في عام 1995، قبل أن يغادر إلى لندن ويقدم برنامج "أكثر من رأي" من هناك لمدة خمسة عشر عاما قبل أن يتوقف البرنامج عام 2009.