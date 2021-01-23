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إيطاليا تحجب "تيك توك" مؤقتًا

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 11:32

إيطاليا تحجب "تيك توك" مؤقتًا
روما، إيطاليا (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت ايطاليا، مساء الجمعة، أنها حجبت مؤقتًا شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" عن المستخدمين ذوي الأعمار غير المضمونة، وهو إجراء يأتي بعد وفاة طفلة كانت تشارك في "لعبة الوشاح" على الشبكة الاجتماعية.

وأوضحت هيئة حماية البيانات الإيطالية في بيان أنها اتخذت قرارًا بمفعول فوري "بحجب الشبكة الاجتماعية" الصينية حتى 15 شباط/فبراير المقبل، الموعد المحدد لتستجيب الشبكة لطلبات روما.

وأوضحت الهيئة المستقلة أن استثمار "بيانات المستخدمين الذين لم يتم تحديد أعمارهم بأمان كامل" محظور حتى ذلك الحين. ومن المفترض أن يجعل هذا الإجراء من المستحيل مبدئيًا إنشاء حساب على الشبكة إذا لم يقدم المستخدم دليلًا على عمره.

وفاة فتاة إيطالية بسبب تحدي عبر "تيك توك".. والشرطة تباشر التحقيق
فتح القضاء الإيطالي تحقيقًا في وفاة فتاة في باليرمو (مقاطعة صقلية في جنوب إيطاليا) اختناقًا أثناء مشاركتها في تحدي "لعبة الوشاح" على شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك". وكانت أنتونيلا البالغة عشر سنوات أقفلت على نفسها باب حمام منزل العائلة الأربعاء للمشاركة

وجاء هذا القرار بعد ساعات على الإعلان وفاة فتاة في العاشرة في باليرمو (مقاطعة صقلية في جنوب إيطاليا) اختناقًا أثناء مشاركتها في تحدي "لعبة الوشاح" خلال تصويرها نفسها بهاتفها النقّال عبر "تيك توك".

وأشارت الهيئة إلى أن الشبكة، التي تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين، "لم ترفض" تسجيل الفتاة على الرغم من صغر سنها الذي يقلّ عن الثالثة عشرة، وهو الحد الأدنى لعمر المستخدمين وفق الشروط التي تعتمدها "تيك توك".

وكانت أنتونيلا البالغة عشر سنوات أقفلت على نفسها باب حمام منزل العائلة، الأربعاء، للمشاركة في "تحدي التعتيم" على"تيك توك" مستخدمة هاتفها الخليوي لتصوير أدائها.

وعندما تنبهت شقيقتها البالغة خمس سنوات إلى كونها فاقدة الوعي، نقلها والداها على الفور إلى مستشفى باليرمو للأطفال، لكنها فارقت الحياة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إيطاليا
#تيك توك
#تحدي

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