ثورة_25_يناير: كيف يستحضر المصريون الذكرى؟

تحل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير المصريّة التي جابت كل المحافظات والمدن المصرية، والتي أطاحت بالمحصّلة، بالرئيس، حسني مبارك عام 2011، بعد 30 عاما من حكمه للبلاد.
ودوّن ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، على حساباتهم، منشورات متعلقة بذكرى الثورة بعد مرور عقد من الزمن، ويتصدّر وسم #ثورة_25_يناير لائحة المواضيع المتداولة في مصر.
وكتب المحامي المصري، خالد علي، على "تويتر" أن "#ثورة_٢٥_يناير هى أخلص محاولات بنات وشباب هذا البلد فى القرن الـ٢١ من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، تكالبوا عليها لإجهاضها، ولقهر وتشويه كل أنصارها فتحية إلى الثورة الخالدة وإلى شهدائها ومصابيها وكل من آمن بها وكل من لم يتنازل عن الحلم بتحقيق أهدافها".
#ثورة_٢٥_يناير هى أخلص محاولات بنات وشباب هذا البلد فى القرن ال ٢١ من أجل العيش والحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية، تكالبوا عليها لإجهاضها، ولقهر وتشويه كل أنصارها— Khaled Ali (@Khaledali251) January 24, 2021
فتحية إلى الثورة الخالدة
وإلى شهدائها ومصابيها
وكل من آمن بها
وكل من لم يتنازل عن الحلم بتحقيق أهدافها . pic.twitter.com/P8Zec5APUq
وكتب محمود على حسابه في "تويتر" تغريدة قال فيها إن "مرت 10 سنوات، أيام ذهبت سريعا، لكنّ الفكرة لا تموت، ولن ننسى، أنتم في عقولنا وقلوبنا، لشهداء 25 يناير، ارقدوا بسلام".
It’s been 10 years , Days passed quickly but the idea never dies, and we never forget , You are still in our minds and hearts .. So ,— مْحمود (@madridiiiista7) January 25, 2021
Martyrs of 25 jan .. Rest In Peace
#ثوره_25_يناير
واقتبس محمد زرد قائلا على "تويتر" إن "في كُل شارع في بلادي كان صوت الحرية بينادي".
"في كُل شارع ف بلادي كان صوت الحرية بينادي"#ثوره_25_يناير pic.twitter.com/fN6NS0hKdp— Mohamed Zarad (@Mohamed22328401) January 21, 2021
دوّنت رندا أحمد على حسابها في "تويتر" أنه "إزاي أنا رافع راسك وانت بتحني في راسي إزاي! ثورة 25 يناير نقطة بيضاء في تاريخ أسود يُكتب حتي الآن. الذكرى العاشرة لـ#ثورة_٢٥_يناير".
إزاي انا رافٓع راسك وانتِي بتحنِي في راسىٓ إزاي!— Randa Ahmed (@Rimas_Rosa) January 25, 2021
ثورة 25 يناير نقطة بيضة فتاريخ اسود يكتب حتي الان
الذكرى العاشرة لـ #ثورة_٢٥_يناير.. pic.twitter.com/6wYrD82m7n
وعلّق محمد حبّاب من خلال حسابه في "تويتر" قائلا إن "ذكري أعظم ثورة في العصر الحديث، قبل ما يزوروا التاريخ قصاد عنينا، وقبل ما يخونها من خان أو يخوّنها كل متشكك وقبل ما يركبها كل منتفع دنيء.. حتي لا ننسى.. نجحت أو فشلت مش مهم.. الحدث نفسه هيفضل أعظم وأنبل يوم ومش هننساه. #ثورة_٢٥_يناير".
ذكري اعظم ثورة في العصر الحديث، قبل ما يزوروا التاريخ قصاد عنينا، وقبل ما يخونها من خان او يخوّنها كل متشكك وقبل ما يركبها كل منتفع دنئ .... حتي لا ننسي ... نجحت او فشلت مش مهم .. الحدث نفسه هيفضل أعظم وأنبل يوم ومش هننساه.#ثورة_٢٥_يناير pic.twitter.com/5fDvfIfjnS— MO.habbab11 (@mohammedhabbab_) January 25, 2021
اقرأ/ي أيضًا | مطالبة بالإفراج عن 25 صحافيا فلسطينيا في سجون الاحتلال
تعليقات Facebook