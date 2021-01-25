ثورة_25_يناير: كيف يستحضر المصريون الذكرى؟

تحل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير المصريّة التي جابت كل المحافظات والمدن المصرية، والتي أطاحت بالمحصّلة، بالرئيس، حسني مبارك عام 2011، بعد 30 عاما من حكمه للبلاد.

ودوّن ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، على حساباتهم، منشورات متعلقة بذكرى الثورة بعد مرور عقد من الزمن، ويتصدّر وسم #ثورة_25_يناير لائحة المواضيع المتداولة في مصر.

وكتب المحامي المصري، خالد علي، على "تويتر" أن "#ثورة_٢٥_يناير هى أخلص محاولات بنات وشباب هذا البلد فى القرن الـ٢١ من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، تكالبوا عليها لإجهاضها، ولقهر وتشويه كل أنصارها فتحية إلى الثورة الخالدة وإلى شهدائها ومصابيها وكل من آمن بها وكل من لم يتنازل عن الحلم بتحقيق أهدافها".

#ثورة_٢٥_يناير هى أخلص محاولات بنات وشباب هذا البلد فى القرن ال ٢١ من أجل العيش والحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية، تكالبوا عليها لإجهاضها، ولقهر وتشويه كل أنصارها

فتحية إلى الثورة الخالدة

وإلى شهدائها ومصابيها

وكل من آمن بها

وكل من لم يتنازل عن الحلم بتحقيق أهدافها . pic.twitter.com/P8Zec5APUq — Khaled Ali (@Khaledali251) January 24, 2021

وكتب محمود على حسابه في "تويتر" تغريدة قال فيها إن "مرت 10 سنوات، أيام ذهبت سريعا، لكنّ الفكرة لا تموت، ولن ننسى، أنتم في عقولنا وقلوبنا، لشهداء 25 يناير، ارقدوا بسلام".

It’s been 10 years , Days passed quickly but the idea never dies, and we never forget , You are still in our minds and hearts .. So ,

Martyrs of 25 jan .. Rest In Peace



#ثوره_25_يناير — مْحمود (@madridiiiista7) January 25, 2021

واقتبس محمد زرد قائلا على "تويتر" إن "في كُل شارع في بلادي كان صوت الحرية بينادي".

"في كُل شارع ف بلادي كان صوت الحرية بينادي"#ثوره_25_يناير pic.twitter.com/fN6NS0hKdp — Mohamed Zarad (@Mohamed22328401) January 21, 2021

دوّنت رندا أحمد على حسابها في "تويتر" أنه "إزاي أنا رافع راسك وانت بتحني في راسي إزاي! ثورة 25 يناير نقطة بيضاء في تاريخ أسود يُكتب حتي الآن. الذكرى العاشرة لـ#ثورة_٢٥_يناير".

إزاي انا رافٓع راسك وانتِي بتحنِي في راسىٓ إزاي!

ثورة 25 يناير نقطة بيضة فتاريخ اسود يكتب حتي الان

الذكرى العاشرة لـ #ثورة_٢٥_يناير.. pic.twitter.com/6wYrD82m7n — Randa Ahmed (@Rimas_Rosa) January 25, 2021

وعلّق محمد حبّاب من خلال حسابه في "تويتر" قائلا إن "ذكري أعظم ثورة في العصر الحديث، قبل ما يزوروا التاريخ قصاد عنينا، وقبل ما يخونها من خان أو يخوّنها كل متشكك وقبل ما يركبها كل منتفع دنيء.. حتي لا ننسى.. نجحت أو فشلت مش مهم.. الحدث نفسه هيفضل أعظم وأنبل يوم ومش هننساه. #ثورة_٢٥_يناير".