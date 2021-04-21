"آبل" تضيف خيار الاشتراك بمقابل مادي بمدونات "بودكاست"

فتحت شركة "آبل"، أمس الثلاثاء، إمكانية إضافة خيار يتيح للمدوّنات الصوتية (البودكاست) توفير إمكان الاشتراك فيها لقاء بدل مادي، وهو ما يشكّل نقطة تحول بعد 15 عامًا من إطلاق منصتها للاستماع التي ساهمت بشكل اساسي في الإقبال الشعبي الواسع على الخدمات الصوتية التي تشهد نموًا متسارعًا.

وأوضحت المجموعة في بيان أن البرامج نفسها ستبقى متاحة مجانًا، لكن معدّيها سيمكنهم توفير صيغ محسّنة منها لقاء مقابل، ومنها مثلًا خيار "الاستماع من دون إعلان، أو الحصول على محتوى إضافي" أو حتى إمكان الاستماع إلى "حلقات حصرية أو في تبث للمرة الأولى".

وتتبع "آبل" بذلك، التوجه نحو الرعاية أو التبرعات، بحيث يتيح للكثير من المدونات الصوتية إمكان الاعتماد على مستمعيها الأكثر ولاءً لتمويل جزء من إنتاجها، إلى جانب الإعلانات.

وقال رئيس "آبل" تيم كوك، خلال نشاط تسويقي عبر الإنترنت للإعلان عن منتجات جديدة "بات في إمكانكم مساعدة مدوّنيكم الصوتيين المفضلين في بناء نموذج أعمالهم، والمساهمة في إبداعهم".

وستتوافر الميزة الجديدة اعتبارًا من أيار/مايو المقبل في أكثر من 170 دولة، على أن يُترَك لكل منتج بودكاست تحديد سعر الاشتراك في مدوّنته.

وسبق لشبكة "سبوتيفاي" العملاقة لبث الموسيقى أن أعلنت في شباط/ فبراير عن خطوة مماثلة متخلية عن نموذج عمل المدوّنات الصوتية المألوف الذي يعتمد خصوصًا على الإعلان والاستخدام المجاني الكامل.

وتتيح هذه الميزة الجديدة لكل من "آبل" و"سبوتيفاي" استقطاب مواقع الرعاية الفنية مثل "باتريون" التي تتصدر السوق في هذا المجال، من خلال الافساح لمنشئي المحتوى لتحقيق الإيرادات غبر منصاتها من خلال الإعلانات أو الاشتراكات الاختيارية المدفوعة.

وفي تموز/يوليو، توقع تقرير سنوي صادر عن شركة متخصصة نمو إيرادات المدونات الصوتية في الولايات المتحدة بنسبة 14,7% لمجمل العام 2020 لتقترب من مليار دولار.

وشهد قطاع البودكاست نموًا كبيرًا خلال الجائجة. وأفاد موقع "بودكاست إنداستري إنسايتس" بأن عدد التدوينات الصوتية زاد في 11 شهرًا من مليون إلى مليونين على منصة "آبل بودكاستس".

وأُطلِقت "آبل بودكاستس" قبل 15 عامًا متضمنة ثلاثة آلاف تدوينة، وباتت توفر الملايين من هذه التدوينات. وأكد تيم كوك أن المنصة شهدت تجديدًا كاملًا وسيكون استخدامها أسهل.