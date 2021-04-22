الليلة: التلفزيون العربي يبثُ "الحقائق المدفون" في قضية جوليو ريجيني

يبث التلفزيون العربي، اليوم الخميس، تحقيقا بعنوان الحقائق المدفونة ضمن برنامج "شيفرة" ويتناول التحقيق تطورات قضية مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، في القاهرة عام 2016

وحصل فريق التحقيقات بالتلفزيون على شهادتين جديدتين تبثان حصرا ضمن التحقيق، ومفادهما أن ريجيني قد تعرض للاحتجاز والاستجواب والتعذيب في مقر تابع للمخابرات الحربية المصرية يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من كانون الثاني/ يناير عام 2016.

الليلة .. #الحقائق_المدفونة تحقيق استقصائي يفك شيفرة الأيام التسعة لاختفاء جوليو ريجيني وشهادتين جديدتين تبثان حصرا ضمن التحقيق ومفادهما أن ريجيني قد تعرض للاحتجاز والاستجواب والتعذيب في مقر تابع للمخابرات الحربية المصرية يومي ٢٨ و٢٩ يناير عام 2016 @AlarabyTV pic.twitter.com/YjZ4x31T6F — abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود (@moneimpress) April 22, 2021

ووثق فريق العربي هذه الشهادات خلال الأشهر الماضية بمساعدة محامية عائلة ريجيني ألسندرا باليريني. وضم المدعي العام الإيطالي، سيرجيو كولايوكو، الشهادتين ضمن شهادات أخرى لملف القضية التي تبدأ أولى جلساتها يوم التاسع والعشرين من شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وقال مكتب المدعي العام الإيطالي إنه قام بتقديم ثلاثة شهود جدد في القضية من بينهم الشاهدين، الذين وثقهما التلفزيون العربي، بينما امتنع عن اعتماد سبع شهادات أخرى غير موثقة قدمت له في الفترة الماضية.

يستعرض التحقيق لأول مرة تفاصيل التحقيقات المصرية الإيطالية المشتركة مع ضابطي الأمن الوطني، اللذين ضمنهما الإيطاليون ضمن لائحة الاتهام ضمن أربعة ضباط آخرين تبدأ محاكمتهم غيابيا في روما الأسبوع المقبل.

وأصدر والدا ريجيني ومحاميته بيانا صحفيا شكرا فيها الجهود الصحفية لتقديم هاتين الشهادتين، وقالوا في بيانهم إن الشهادتين الأساسيتين أضافا تفاصيل مهمة لهذه الفسيفساء المؤلمة من الحقائق، التي كانوا يحاولون جمعها بلا هوادة طوال الخمس سنوات الماضية.

تحقيق "الحقائق المدفونة" يبث غدا الخميس الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت غرينتش.